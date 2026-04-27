Ocorrências (violência) foram registradas no final de semana por policiais militares do 48º BPM/I

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atendeu a diversas ocorrências entre sábado (25) e domingo (26) nas cidades de Hortolândia e Sumaré, resultando em várias prisões por crimes como violência doméstica, tráfico de drogas, furto e direção perigosa.

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Em Hortolândia, um homem de 37 anos foi preso na madrugada de sábado após manter a companheira, de 36 anos, sob retenção em uma residência no Jardim Amanda. A vítima apresentava lesões e foi encaminhada à unidade de saúde. O agressor permaneceu preso após o registro da ocorrência.

Ainda na cidade, durante patrulhamento no Recanto do Sol, policiais abordaram dois indivíduos em uma motocicleta. Apesar de nada ilícito ser encontrado, um deles, de 30 anos, confessou estar fugitivo do sistema prisional. Após consulta, foi confirmado mandado de prisão por adulteração de sinal identificador de veículo, e ele foi detido.

Já em Sumaré, no Jardim Denadai, dois homens foram presos por tráfico de drogas. Durante a ação, a equipe localizou 301 porções de cocaína, além de dinheiro, celular e anotações relacionadas ao tráfico. Um dos suspeitos também era procurado da Justiça.

Outro caso de violência doméstica foi registrado no Jardim dos Ipês, onde um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a companheira, de 31 anos, com uma faca, além de agredi-la e danificar objetos no apartamento. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial.

No domingo, um homem de 27 anos foi preso por furto em uma escola de idiomas na Vila Vale, também em Sumaré. Ele confessou ter subtraído fios do local e repassado o material a outro indivíduo.

Ainda no município, um condutor de 34 anos foi detido após fugir de abordagem policial no Parque Jatobá. Ele realizou manobras perigosas, avançou sinal vermelho e colocou pedestres em risco. Após ser contido, o teste do etilômetro apontou 1,07 mg/L de álcool, configurando embriaguez ao volante.

Todos os envolvidos permaneceram presos e à disposição da Justiça.