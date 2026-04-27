O Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, foi consagrado na última quinta-feira (23/04), como o grande vencedor da categoria “Parques Temáticos” na primeira edição do prêmio “O Melhor do Turismo Brasileiro”. A iniciativa editorial do jornal Estadão reconhece os destinos e empresas que são referência nacional, validando a importância do parque no setor.

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O reconhecimento chega em um momento de celebração. Em 2026, o Beto Carrero World comemora seus 35 anos de história com uma série de novidades, incluindo o lançamento da aguardada área temática da Galinha Pintadinha. O projeto reforça o compromisso contínuo do empreendimento com a inovação e a capacidade de encantar famílias de todo o Brasil e do mundo.

O troféu foi recebido pelo Gerente Comercial, Cassiano Ferreira, durante a cerimônia oficial em Foz do Iguaçu. “Receber este prêmio é o reflexo da dedicação incansável do nosso time de ‘Carreros’ e valida o nosso compromisso em elevar constantemente a experiência do visitante, garantindo que quem nos visita sempre retorne. Nosso compromisso é proporcionar experiências cada vez mais imersivas e com um calendário repleto de feriados em 2026, este é o momento ideal para as famílias se programarem, virem ao parque e vivenciarem essa magia na prática”, celebrou.

Rigor e Excelência Beto Carrero

A premiação pautou-se por uma metodologia desenvolvida pela FIA Business School, que combinou duas etapas:

Análise Quantitativa: baseada na opinião real de viajantes coletada em múltiplas plataformas de referência.

Análise Qualitativa: realizada por um júri especializado, composto por grandes nomes do turismo, jornalismo e do ambiente acadêmico.

Entre os critérios avaliados pelos especialistas, destacaram-se a inovação, o impacto no mercado, a sustentabilidade, a qualidade da experiência do visitante e a consistência de gestão.

Mais do que um reconhecimento técnico, a conquista reforça a vocação do Beto Carrero World como o principal destino para quem busca momentos de alegria compartilhada. Em seus 35 anos, o parque consolidou-se como um espaço onde a diversão não tem idade, reunindo atrações que encantam famílias inteiras e criam memórias que duram uma vida.

Wet’n Wild encerra temporada de verão com grande celebração e reforça cultura de valorização e protagonismo de seus colaboradores

Crédito: Studio Wet

O Wet’n Wild promove, no próximo dia, uma festa especial de encerramento da temporada de verão, celebrando os resultados positivos alcançados e, principalmente, reconhecendo o protagonismo dos colaboradores que fazem parte dessa trajetória de sucesso.

Com programação das 11h às 16h, o evento reforça a importância da integração, experiência e valorização. Dando destaque a um dos principais pilares da empresa: o cuidado com as pessoas. A festa de encerramento da temporada de verão é uma tradição no Parque queridinho dos paulistas, além de promover um ambiente de confraternização, a iniciativa traduz, na prática, a cultura organizacional do parque, baseada em reconhecimento, pertencimento e desenvolvimento contínuo.

A programação inclui DJ, música ao vivo, festa da espuma, combo lanche, espetinhos, sorvete, premiações surpresa e acesso às atrações do parque. O colaborador tem a experiencia de visitante em um ambiente leve, descontraído e alinhado ao espírito de celebração que marca o encerramento da temporada.

Um dos momentos mais simbólicos será a participação direta dos gestores no atendimento aos colaboradores, fortalecendo a proximidade entre equipes, o respeito mútuo e o espírito de colaboração que impulsiona os resultados da empresa.

O evento conta ainda com o apoio de parceiros como Outback Outlet, Hotel Ramada, Animália Park, Parque da Mônica, MovieCom, Mega Bikers, Roda Rico, Sakura, Hotel Serra de Jundiaí, ampliando a experiência e reforçando o reconhecimento aos profissionais.

A ação reforça o posicionamento do Wet’n Wild como uma empresa que acredita no potencial das pessoas e investe constantemente em um ambiente de trabalho positivo, acolhedor e motivador. Iniciativas como essa evidenciam o compromisso com o bem-estar, o engajamento e o crescimento de seus times.

Para quem busca fazer parte de uma empresa com 28 anos de história, que segue em constante evolução, se reinventando e investindo em inovação, o Wet’n Wild se apresenta como uma oportunidade de construir carreira em um ambiente dinâmico, que valoriza o desempenho, incentiva o desenvolvimento profissional e reconhece conquistas coletivas.