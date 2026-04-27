Diversas equipes de zeladoria seguem com frentes de trabalho em Santa Bárbara d’Oeste. A Prefeitura executa capinação nesta quinta-feira (23) nas avenidas Santa Bárbara e Amizade, na Rua Argeu Egídio dos Santos, no Planalto do Sol, na Rua Profeta Daniel, no Rochelle e no Cemitério Cabreúva.

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O tapa-buraco foi realizado nas ruas da Blenda, José Teles Poeta e Ametista, no Jardim São Fernando; na Avenida João Ometto, no Jardim Panambi; na Rua Antônio Julio, no Residencial Dona Margarida; na Avenida Laura Santos Machado, no Souza Queiroz; na Rua Luiz Suzigan, no Distrito Industrial; e na Estrada Vereador Saulo Waldemar Fornazin, no Santo Antonio do Sapezeiro.

Santa Bárbara prefeitura nas estradas

A equipe de estradas atuou nos últimos dias na conservação das ruas Carlos Guilherme Folster, Alexandre Furlan e Arnaldo Boaretto, no Cruzeiro do Sul. Os serviços seguem conforme cronograma nos próximos dias, cuidando dos espaços públicos.