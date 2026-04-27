O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou no sábado (25) a nova frota que será utilizada no serviço de coleta de lixo do Município. A apresentação ocorreu em frente ao Complexo Usina Santa Bárbara e reuniu vereadores e autoridades locais, que puderam conhecer de perto os novos equipamentos.

A estrutura conta com seis caminhões de coleta, um caminhão hidrojato, uma varredeira e uma retroescavadeira, todos adesivados com a nova identidade visual do serviço. Os veículos integram a operação da Forty Construções e Engenharia, nova empresa contratada, e marcam o início de uma nova etapa na limpeza urbana da cidade, com foco em modernização, eficiência e qualidade.

Evento

Durante o evento, o chefe do Executivo destacou o trabalho realizado nos últimos meses para viabilizar a mudança. “Ao longo dos últimos meses, nós estivemos nesse processo de contratação de uma nova empresa. A Prefeitura tem um regramento específico, que precisa ser seguido, então não é possível fazer essa troca de uma hora para outra. Agora, com a finalização desse procedimento, iniciamos na segunda um serviço mais moderno, qualificado, eficiente e sustentável, que vai atender muito melhor a nossa cidade”, afirmou.

A nova operação da coleta de lixo terá início na segunda-feira (27), sem alterações nos dias e horários já praticados. Paralelamente à transição, a coleta de lixo foi mantida na cidade, com a cobranças rigorosas à atual empresa responsável pelo serviço, por meio de notificações diárias e adoção de medidas administrativas diante das falhas identificadas.