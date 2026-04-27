Ação bucal do programa Dentista do Bem será realizada em Sumaré pela primeira vez; iniciativa acontece nesta terça-feira, dia 28

O Shopping ParkCity Sumaré recebe nesta terça-feira, dia 28, o programa Dentista do Bem, iniciativa que vai selecionar jovens adolescentes de 11 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, para receber tratamento odontológico gratuito. A triagem será realizada das 11h às 22h.

O Dentista do Bem é um programa da Turma do Bem, que conta com mais de 18 mil dentistas voluntários e está presente em mais de 150 cidades brasileiras. A triagem faz parte de uma mobilização nacional e será realizada em todos os municípios onde a ONG atua. É a primeira vez que o programa será realizado em Sumaré.

O objetivo é selecionar jovens que possuem graves problemas bucais e não têm condições financeiras de pagar pelo tratamento. Depois do cadastro, os jovens selecionados entram no programa e recebem atendimento odontológico e gratuito – independente da complexidade dos casos – até completarem 18 anos.

“A saúde bucal e o sorriso têm um impacto grande na vida dos jovens, influenciando na autoestima e até na aceitação social. Esta iniciativa chega para facilitar o acesso ao tratamento necessário”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping Parkcity Sumaré.

Para participar da triagem, os interessados precisam se apresentar ao local do cadastro, no espaço em frente à loja American Shoes. É preciso levar documento de identidade, comprovante de residência e estar acompanhado de um responsável.

“O trabalho realizado pela Turma do Bem tem transformado a vida de muitos jovens. Ao abrir espaço para esta importante iniciativa, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso com ações que contribuem com o desenvolvimento e o bem-estar de toda a comunidade”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Dentista do Bem no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: 28 de abril, terça-feira.

Horário: das 11h às 22h.

Local: espaço em frente à loja American Shoes.

Triagem gratuita.