O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a estrutura, o funcionamento e os atendimentos da UTI Pediátrica do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

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No documento, o parlamentar afirma que foi procurado por pacientes que apontam que há possíveis inconsistências na alocação de profissionais médicos na unidade, incluindo a atuação de profissionais sem especialização compatível com a área de terapia intensiva pediátrica. Também foram levantadas preocupações quanto à gestão das escalas médicas e à qualificação técnica da coordenação responsável.

O autor questiona se a prefeitura tem ciência sobre os fatos relatados e pede uma relação com os médicos que atuam na unidade e suas especializações.

Pastor Miguel Pires também solicita informações sobre

a organização da escala de trabalho dos profissionais e dados sobre o atendimento a crianças que necessitaram de internação na UTI Pediátrica.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de quarta-feira (22) e será encaminhado à prefeitura para resposta.