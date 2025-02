Uma dupla que roubou luminárias do Parque Araçariguama em Santa Bárbara d’Oeste foi detida por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta quinta-feira.

Os rapazes disseram que vendiam o material roubado em comércio de reciclagem que fica na mesma região. E que costumam repetir a ‘atividade’, não tendo sido esta a primeira vez.

Populares chamaram os GMs após ver atos de vandalismo que depois se revelaram ser roubo. O caso aconteceu perto das 10h em plena luz do dia. Os dois foram detidos.

Leia abaixo a resenha da GM SBO sobre o roubo de luminárias

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste DATA: 06/02/2025 HORA: 09:45 LOCAL: HONDURAS ,63

FURTO QUALIFICADO/DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO/RECEPTAÇÃO

EQUIPE 3 SÍNTESE:

Em patrulhamento preventivo pelas imediações do Parque Araçariguama, os patrulheiros foram solicitados por munícipes, informando que dois indivíduos estariam danificando os postes de iluminação pública. A guarnição visualizou os dois indivíduos atravessando a passarela de ferro da Av Vinte e Um de Abril em direção a Rua Honduras, com vários objetos nas mãos. Deslocamos até a Ponte Deputado Roberto Engler, e os suspeitos ao avistarem a viatura tentaram correr em sentido oposto, porém foram detidos na rua Honduras frente ao numeral 63.

Indagado sobre as luminárias que estavam em suas mãos, alegaram que venderam em um Comércio de reciclagem nas proximidades, e que já haviam vendido outras luminárias semelhantes. No comércio de reciclagem, a proprietária, admitiu que os dois indivíduos abordados foram em seu estabelecimento por volta das 7 horas e 20 minutos e oferecerem o material.

Mediante aos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos e apresentando no 3° Distrito Policia. Mediante aos fatos foi relatado a proprietária seria encaminhada ao delegacia para prestar sua versao sua fatos, a dona do comércio de reciclagem confirmou que havia comprado as luminárias e teria guardado em um saco preto em um quartinho depósito da reciclagem.

Os fatos foram apresentados a autoridade que ratificou a prisao da proprietária do deposito de reciclagem por receptacao sendo arbitrada uma fiança de um salário mínimo, que foi paga e respondera em liberdade pelo delito cometido. E os dois meliantes permaneceram presos a disposição da justiça.

Os objetos foram restituídos a Prefeitura Municipal.

A perícia foi acionada e compareceu para executar seus trabalhos

