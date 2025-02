Os campeonatos estaduais (Paulistão) pelo Brasil já chegaram a metade da primeira fase, e a Zapping, plataforma líder de streaming de TV na América Latina, trará uma cobertura especial, com a transmissão de oito jogos válidos pela oitava rodada, sendo cinco deles com exibição exclusiva apenas nos streamings. Confira abaixo a programação completa dos jogos.

Entre os destaques da transmissão está a cobertura do duelo entre Portuguesa e Inter de Limeira, a partir das 20h30 na sexta-feira (7). RB Bragantino e São Paulo, com bola rolando às 18h30 no sábado (8). No dia seguinte, os olhares atentos se voltam para os confrontos envolvendo Novorizontino e Santos, às 16h, e Água Santa e Palmeiras, marcado para 18h30.

Uma transmissão diferenciada

Para as exibições, a operadora utilizará os canais Zapping Sports (a partir do número 30), que, por uma decisão estratégica da empresa, passa a ser disponibilizado sob demanda com foco em transmissões ao vivo. As emissoras podem ser acessadas por usuários do Lite+ e Full, assinando o pacote adicional mensal de R$9,90. No entanto, neste início de temporada, os novos assinantes receberão 30 dias grátis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

Para garantir a melhor experiência, as transmissões da Zapping contam com uma série de funcionalidades especiais exclusivas. Uma das inovações são os replays dos gols a poucos cliques e a qualquer momento. Gerados a partir de uma inteligência artificial exclusiva, ela identifica o instante exato em que o tento foi anotado e apresenta a reprise de forma imediata aos telespectadores. Assim, o assinante que não estava acompanhando a partida desde o início, ao sintonizar no jogo, consegue rever os gols – caso já tenha ocorrido – sem a necessidade de esperar por um replay da transmissão oficial.

Além disso, a plataforma oferece ainda escalações e estatísticas em tempo real direto na tela durante as partidas e o modo turbo, em que o atraso na transmissão é o menor de todo o mercado de streaming.

“A Zapping está sempre à procura de novas formas de melhorar a experiência dos usuários e se destacar em um ambiente em constante mudança, a fim de oferecer sempre o melhor para o torcedor”, salienta Chico Vargas, Coordenador Nacional da Zapping.

Confira a lista completa de partidas com transmissão da Zapping pela oitava rodada do Paulistão:

Sexta-feira (07/02)

20h30: Portuguesa x Inter de Limeira – Zapping Sports 1 (exclusivo para streamings)

Sábado (08/02)

16h: Botafogo-SP x Velo Clube – Zapping Sports 2 (exclusivo para streamings)

16h: Mirassol x EC Noroeste – Zapping Sports 1 (exclusivo para streamings)

18h30: Red Bull Bragantino x São Paulo – Zapping Sports 1 (exclusivo para streamings)

Domingo (09/02)

16h: Novorizontino x Santos – Zapping Sports 1 (exclusivo para streamings)

16h: Ponte Preta x Guarani – Zapping Sports 2

18h30: Água Santa x Palmeiras – Zapping Sports 1

Sobre a Zapping

A Zapping é a plataforma líder de streaming de TV na América Latina. Combina tecnologia proprietária e entretenimento para oferecer a experiência de assistir televisão sem burocracias, apenas com internet. Em expansão, a empresa opera em países como Chile, Brasil e Peru.

Leia + Sobre todos os Esportes