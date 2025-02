Picolé de chá: saúde e sabor no palito 

Confira três receitas que usam infusões resfriadas como base para o preparo de picolés caseiros

Chá e picolé parecem pertencer a mundos diferentes, mas eles funcionam como grandes aliados para os dias de verão. No calor, as propriedades medicinais das infusões podem sair das xícaras e ir diretamente para o palito.

A sugestão é usar a bebida já resfriada como base na preparação de picolés caseiros, aqueles feitos em forminhas de plástico ou silicone. O açúcar é adicionado a gosto e a criatividade é livre: vale acrescentar frutas, ervas, leite, iogurte…

Para desenformar, a dica é molhar a forma com água a temperatura ambiente. E estará pronta uma solução prática e saudável para matar o calor da família toda – esse picolé as crianças podem até repetir.

Confira a seguir três receitas à base de infusões:

Picolé de chá verde com limão e hortelã

Ingredientes

· 500ml de chá verde* (infusionado e resfriado)

· Suco de 1 limão

· Folhas de hortelã fresca

· Mel ou adoçante a gosto

Preparo

1. Misture o chá verde, o suco de limão e o mel.

2. Coloque as folhas de hortelã diretamente nas forminhas de picolé.

3. Despeje a mistura, encaixe os palitos e congele por 6 a 8 horas.

* Sugestões de mesclas com chá verde: Oriental Superfoods, Gracia Blend Green ou Asian Wellness, da Tea Shop.

Picolé com chá de frutas

Ingredientes

· 500ml de chá de frutas* (infusionado e resfriado)

· 1/2 xícara de frutas vermelhas (morango, framboesa ou mirtilo)

· Mel ou açúcar demerara a gosto

Preparo

1. Bata metade das frutas com o chá e o mel no liquidificador.

2. Coloque o restante das frutas inteiras nas forminhas de picolé.

3. Despeje a mistura e congele por 6 a 8 horas.

* Sugestões de infusões com frutas: Cocktail de Frutas, Sangria Tea ou Goji Secrets, da Tea Shop.

Picolé cremoso de chá preto com leite e canela

Ingredientes

· 400ml de chá preto* (forte e resfriado)

· 200ml de leite ou bebida vegetal

· 1 colher (chá) de canela em pó

· Açúcar mascavo a gosto

Preparo

1. Misture todos os ingredientes até ficarem homogêneos.

2. Coloque a mistura nas forminhas e leve ao congelador por 6 a 8 horas.

* Sugestões de mesclas com chá preto: Chai Latte, Salted Caramel ou Strong English Breakfast, da Tea Shop.

