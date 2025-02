Sensitiva ‘crava’ que Fernanda Torres leva Óscar de melhor atriz

Os brasileiros podem ficar sossegados, segundo a sensitiva Michele Souza. O Brasil inteiro está torcendo por Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui no Oscar. A 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O’Brien.

“Para Fernanda Torres eu já tinha previsto que em 2025 ela teria muito sucesso e ganharia prêmios de destaque com o filme, além do Oscar”, diz.

Ainda Estou Aqui pode faturar o filme de melhor filme estrangeiro.

Sobre a sensitiva Michele Souza

Michele Souza é uma respeitada vidente e uma das mais assertivas do Brasil, é terapeuta holística e tem chamado a atenção por suas previsões impactantes. Formada em Direito e atuando como coach, terapeuta vibracional e radiestesista, Michele tem uma habilidade especial: ela prevê eventos futuros com uma precisão que poucos podem afirmar ter.

Suas previsões abrangem temas globais e locais – desde eleições até desastres naturais e tendências da cultura pop.

“Acertei em cheio sobre os resultados da última Copa do Mundo, a eleição de Lula, e até mesmo eventos trágicos como ataques a escolas, a tragédia do Rio Grande do Sul e a pandemia de Covid-19. Minhas visões são um guia e alerta para muitos dos meus seguidores”, explica Michele. Sua taxa de acerto chega a impressionantes 90%, um diferencial que a coloca como uma das maiores sensitivas do Brasil.

Ela também acertou previsões sobre eventos mais recentes, como a vitória de Trump, Botafogo Campeão do brasileiro, o campeão do BBB 24, a conquista do Palmeiras em 2023, morte do cantor Anderson do Molejo, entre outras.

Além de suas previsões, Michele é profundamente dedicada ao ensino e à transformação pessoal através de seu curso de prosperidade e despertar espiritual que intitula como “O segredo da Biblia”,curso que foi ditado pelos seus mentores. Com mais de 20 mil pessoas já beneficiadas, o curso se baseia nos ensinamentos de seus mentores espirituais e promete realinhamento com as forças do universo, abrindo caminhos para o sucesso e a cura.

“A cada nova turma, vejo transformações incríveis. As pessoas não apenas prosperam financeiramente; elas alcançam uma paz e um entendimento espiritual que mudam suas vidas”, destaca Michele.

Michele ainda conta que algumas realizações de alunos que passaram pelo curso: “Teve gente que conseguiu dinheiro inesperado, triplicaram as vendas, compraram o tão sonhado carro, tiveram deferimento na justiça,conseguiram perdoar, conseguiram um bom emprego após anos desempregados”, explica.

