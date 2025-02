Criançada em Americana voltou às aulas hoje

Criançadinha voltou às aulas. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, acompanharam, nesta sexta-feira (7), o início do ano letivo dos estudantes do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz. Mais de 6,5 mil estudantes do Ensino Fundamental voltam hoje às aulas na rede municipal de Americana.

“Tenho muito orgulho de participar deste momento de reencontro nas escolas. Vejo estudantes retornando animados para mais um ano letivo e um corpo docente motivado para ensinar com qualidade e carinho. Estão todos de parabéns”, disse Chico.

Na terça-feira (11), é a vez de 5,5 mil crianças atendidas pelas escolas municipais de Educação Infantil retornarem às atividades pedagógicas. Este ano, duas unidades se somam à EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Carandá e passam a atender crianças em período integral: as EMEIs Araçari, na Vila Bertini, e Patativa, no Antônio Zanaga II.

“Esse é um governo focado na Educação pois sabemos do papel transformador dos estudantes para um município, para o estado e para o País, e parabenizo vocês por estarem aqui hoje iniciando um novo ano de estudos”, afirmou Odir.

“A volta às aulas é uma ocasião especial para nossa rede, que está com o planejamento concluído e de braços abertos para receber nossos estudantes com competência e profissionalismo”, observou Ghizini.

A visita ao CAIC do Jardim da Paz também foi acompanhada pelo vereador Gutão do Lanche.

Criançada em 51 escolas

Durante o período de recesso, as 51 escolas ligadas à Secretaria de Educação receberam obras, manutenções, melhorias e serviços para qualificar os ambientes e prepará-los para as atividades pedagógicas.

Para reforçar o quadro de servidores da rede municipal de Educação, Chico anunciou a contratação de 69 profissionais aprovados em concurso público. Os convocados se apresentaram em janeiro para assumirem os cargos.