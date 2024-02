Economia em alta favorece nomes da situação

Por mais que prefeitos e ex-prefeitos (situação)

busquem migrar para o time Bolsonaro por conta da alta votação atingida no interior de São Paulo- e na região, os resultados econômicos positivos de 2023 que tendem a se repetir em 2024 favorecem quem está na situação.

Isso porque o eleitor não distingue entre prefeito, governador e presidente na hora de apontar sua condição de bem estar.

O ex-presidente Bolsonaro influenciou muito pouco nas eleições municipais de 2020 na região. Dois vereadores se elegeram como representantes de Bolsonaro- Felipe Corá em SB e Marschelo Meche (PL) em Americana.

JB teve como ‘maiores’ representantes o candidato a vice-prefeito do ex-vereador Fabiano Pinguim Dorigon, da Direita Santa Bárbara. O vice-prefeito de Nova Odessa Alessandro Mineirinho também buscou colar o nome no ‘mito’, mas isso pouco ou nada influenciou na vitória de Leitinho Schooder.

