Ainda sem nome claro pra ser o sucessor, o time Dalben

pode apostar em solução caseira. Tio do atual prefeito, Éder Dalben (Ruzza) é o atual secretário de Fazenda e deve ter seu nome testado. Sua jornada se converteu em uma narrativa de determinação e dedicação que o posiciona como uma figura inegável na corrida à prefeitura.

Contudo, a singularidade de Eder Dalben transcende suas realizações profissionais. Ele é filho do ex-deputado estadual Alfredo Ruzza, uma figura respeitada na política local. Essas ligações políticas não só o dotam de uma sólida rede de apoio, mas também de uma compreensão profunda das nuances da política e da administração pública.

À medida que as eleições de 2024 se aproximam, Eder Dalben se firma como um candidato imbatível.

Fique atento às atualizações e eventos relacionados à pré-campanha de Eder Dalben. O mercado político aposta que ele vai tentar cativar corações e mentes, liderando Sumaré.

