A 14ª edição do Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), conhecido como FatecLog, começa nesta sexta-feira (2), na Fatec Americana, localizada na Região de Campinas. Até sábado (3) é possível se inscrever gratuitamente pelo site em palestras, mesas-redondas, minicursos, oficinas e painéis com pesquisadores e profissionais do setor – confira a programação completa.

Aberto à participação de professores, alunos e empresários, o FatecLog tem o objetivo de levar atualização, capacitação e conhecimentos para que os estudantes possam atuar com excelência no mercado de trabalho. Nos dois dias de congresso, serão apresentados cerca de 340 artigos de alunos e pesquisadores das Fatecs e outras instituições de Ensino Superior.

“A programação é desenvolvida para estimular a produção de conhecimento no setor de logística e aproximar a comunidade empresarial do meio acadêmico. O FatecLog também é uma oportunidade de promover parcerias, patrocínios e colaborações para a evolução e planejamento estratégico do ensino tecnológico”, explica o coordenador do curso superior de tecnologia em Logística da Fatec Americana, Nelson Corrêa.

A atual edição do FatecLog tem como temática Logística e sociedade – presença feminina, diversidade, inclusão social e sustentabilidade. Entre os assuntos abordados nas palestras estão aplicações de tecnologias de simulação avançadas; inovação e transformação digital; metaverso, computação quântica e inteligência artificial na educação e nos negócios, entre outros.

“O congresso proporciona integração entre os estudantes das 20 Fatecs participantes e de outras instituições de ensino. Permite também que eles apresentem sua produção de conhecimento para um público além do acadêmico, ao mesmo tempo que os aproxima das tendências do mercado e de potenciais futuros empregadores e parceiros”, conclui Corrêa.

Organização

O FatecLog é organizado por um comitê de representantes de 20 Fatecs que oferecem os cursos superiores de tecnologia em Logística, Logística Aeroportuária e Gestão Portuária. As unidades estão localizadas nos municípios de Americana, Barueri, Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Capital (Zona Leste e Zona Sul), Carapicuíba, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jaú, Jundiaí, Lins, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, São José dos Campos, São Sebastião e Sorocaba.

Vestibular

Logística, Logística Aeroportuária e Gestão Portuária estão entre as 91 opções de cursos superiores de tecnologia oferecidas pelas Fatecs no processo seletivo para o segundo semestre de 2023. Ainda dá tempo de concorrer a uma das 18.895 vagas distribuídas por todas as regiões do Estado. As inscrições foram prorrogadas até as 15 horas do dia 12 de junho, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br.

Serviço

14ª edição do FatecLog

Local: Fatec Americana

Rua Emílio de Menezes, s/nº, Gleba B – Vila Amorim

Data: 2 e 3 de junho

Horário: Confira a programação

Inscrições e mais informações: fateclog.com.br