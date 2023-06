Dr. Daniel de olho em exames e Juliana, na merenda

O vereador Dr. Daniel (PDT) quer saber dos exames.

Ele protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre o redirecionamento de exames feitos na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Domingos para a UBS do Parque Gramado.

No documento, o parlamentar explica que o objetivo é sanar dúvidas e atender as frequentes demandas de usuários sobre a obtenção dos resultados de exames e outros procedimentos em unidades de saúde muito distantes da região onde as pessoas residem.

“Considerando a importância de garantir um serviço de saúde eficiente e de qualidade à população de Americana, é necessário compreender os motivos desse redirecionamento”, aponta Dr. Daniel.

No requerimento, o autor pergunta quais foram os motivos que levaram ao redirecionamento dos usuários da UBS do Jardim São Domingos para a UBS do Parque Gramado; qual é o prazo estimado para a normalização da situação; quais medidas estão sendo tomadas para minimizar possíveis transtornos causados aos usuários; quais foram os critérios utilizados para selecionar a UBS do Parque Gramado como local alternativo; e se há previsão para o aumento da capacidade de atendimento no Parque Gramado.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (6). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Prof.a Juliana pede informações sobre gastos com merenda

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações ao Poder Executivo sobre os gastos com a merenda escolar e a atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

No documento, a parlamentar explica que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa que tem como objetivo atender as necessidades dos alunos durante sua permanência em sala de aula, considerando também que ele contribui para o crescimento, desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

“O Conselho de Alimentação Escolar (CAE), tem por função fiscalizar e monitorar a gestão dos recursos públicos destinados à alimentação escolar, por isso é importante sabermos qual participação que o conselho teve no acompanhamento da terceirização do serviço da merenda. No requerimento solicitamos cópias das atas das reuniões ordinárias”, aponta.

No documento, a autora pergunta quais são as fontes ou origens dos recursos destinados à aquisição de merenda escolar no município; se existe acompanhamento efetivo de nutricionistas na elaboração do cardápio; o que é oferecido como merenda escolar; e qual a quantidade de visitas do Conselho de Merenda Escolar às escolas e qual é a atual composição do CAE 2023.

A vereadora ainda questiona se houve, por parte da prefeitura, iniciativa de abrir a discussão sobre o processo de licitação referente ao serviço da merenda junto ao sindicato dos servidores púbicos municipais e o CAE. O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, e encaminhado à prefeitura para resposta.

Título de cidadão a Antonio Aparecido de Melo esta quinta (1)

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (1) sessão solene para a entrega do título de cidadão americanense ao senhor Antonio Aparecido de Melo, por relevantes serviços prestados ao município. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria da vereadora Nathalia Camargo (Avante).

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

