Militar de carreira, Coronel Adriano Daniel tem sido avaliado para ser o vice

na provável chapa do ex-prefeito Omar Najar (MDB) caso ele venha mesmo concorrer ao cargo que ocupou entre 2015 e 2020.

Omar tem consultado agentes políticos da cidade e até visitou o coronel recentemente. ON pergunta a quem o visita se um vice militar seria uma boa na disputa para 2024. Tem ouvido que ainda é muito cedo e que precisa popularizar mais seu nome.

MECHE E CRIVELARI– Adriano recebeu este mês o título de cidadão americanense e sua ida para o time Omar contaria com as bençãos e apoio do vereador Marschelo Meche (PL) e do ex-vereador e Major aposentado Crivelari. Tanto Meche quanto Criva apostam na união para 1- manter o mandato de vereador com mais espaço e 2- voltar a ser player na política municipal- o que aconteceu nos tempos do ex-prefeito Diego De Nadai.

O tenente-coronel Adriano Daniel, de 50 anos, assumiu o comando do 19° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), com sede em Americana, há quase 2 anos.



Por ser militar, ele tem a vantagem de poder se afastar do trabalho somente três meses antes da eleição. A escolha do partido também acontece nesse período já das convenções.

Câmara realiza audiência pública para prestação de contas das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2023

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (31), às 9h, audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2023, atendendo à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Durante a audiência, os técnicos da prefeitura de Americana apresentarão dados referentes à receita e despesa do município no período de janeiro a abril de 2023, bem como os resultados das autarquias, indicadores de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

Veja como participar

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para metasfiscais@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/AudienciaPublicaMetasFiscais.

Caetano propõe moção de aplausos pela realização do Festival 3×3 de Basquete

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de aplausos pela realização do evento Basquete 3×3 Festival.

De acordo com o parlamentar, foi realizada no domingo (28) a etapa masculina da competição na quadra de esportes do Centro Cívico de Americana, com a participação de 36 equipes e 144 atletas de dez cidades diferentes. O evento foi organizado em parceria com a secretaria de Esportes de Americana.

“Vale ressaltar que o Basquete 3×3 é um esporte olímpico e figura entre os esportes urbanos mais praticados no mundo. Nossa cidade possuí muitos praticantes que utilizam espaços públicos, principalmente a quadra do Centro de Cultura e Lazer. Parabéns aos organizadores”, disse Marcos.

Caetano (PL) acompanhou nesta sexta-feira (26) a execução de serviços de capinação e limpeza realizados na Praça João Sgobin, no bairro Parque Gramado.

No local, o parlamentar averiguou existência de mato alto em diversos pontos da praça e galhos invadindo a via pública, fazendo com que as pessoas se desviem das copas e ultrapassem os limites da rua. De acordo com Marcos, a situação causa insegurança aos moradores, que pedem providências para que a acessibilidade seja garantida.

A moção será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (6) e, se aprovada, será encaminhada aos organizadores.

