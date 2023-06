Farmacêutica faz seleção pra auxiliar esta tarde

Seleção para auxiliar de logística

O Centro de Distribuição do Grupo Santa Cruz/Panpharma, instalado às margens da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa, faz na tarde desta quinta-feira (1º de junho) mais um processo seletivo para contratação de novos colaboradores. A seleção da empresa ocorre a partir das 13h, no auditório da Prefeitura de Nova Odessa (na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro). Os interessados devem comparecer munidos de currículo e caneta.

As vagas de emprego são para auxiliar de logística e o candidato deve ter Ensino Médio e disponibilidade para fazer hora extra. O Grupo SC oferece vários benefícios, entre eles, vale-refeição, cesta básica, transporte fretado, convênios médico e odontológico.

O complexo logístico do Grupo Santa Cruz – especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal – é dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR.

Localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m² e capacidade inicial para armazenar até 8 milhões de produtos, a empresa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade. A previsão é de que outras sejam preenchidas até o final do ano, totalizando aproximadamente 650 empregos diretos e indiretos (vendedores).

VAGAS DO PLT

O PLT de Nova Odessa recebe diariamente currículos para a seleção de profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail, ou entregar das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que fica na Rodoviária Municipal. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.