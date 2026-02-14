O participante Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 na manhã deste sábado (14) após agredir Leandro Boneco em uma discussão durante a madrugada.

Em nota enviada à imprensa a TV Globo confirmou a desclassificação.

Veja o que diz a emissora:

“Neste sábado, dia 14, Edilson foi desclassificado do ‘BBB 26’. Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que o ex-jogador de futebol ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

Equipe de Boneco repudia intimidação

O perfil oficial de Boneco adotou um tom de gravidade e repúdio. A nota classificou o ocorrido como inaceitável e prometeu buscar justiça. “As imagens mostram um episódio sério envolvendo Leandro e Capetinha. Situações de ameaça, intimidação ou violência jamais podem ser tratadas como algo normal, seja dentro ou fora do jogo”, diz o texto.

Os administradores reforçaram que estão monitorando a situação de perto. “Estamos atentos, reunindo os registros e tomando as providências necessárias para que tudo seja apurado com responsabilidade. Respeito precisa estar acima de qualquer disputa”, concluíram.

Defesa de Edilson tenta justificar ameaças

Por outro lado, a equipe de Edilson Capetinha emitiu um comunicado tentando contextualizar as falas do ex-jogador, que chegou a dizer que o rival “tomaria um pau” fora do reality. “Quando o Edilson disse que ‘lá fora seria diferente’, ele estava falando de dois homens que provavelmente já teriam resolvido a discussão no impulso, como já vimos acontecer em tantos momentos intensos dentro da casa”, alegou a nota.

