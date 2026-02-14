O Rio Branco de Americana cedeu o empate depois de estar vencendo até os 40′ do segundo tempo no jogo contra o Desportivo Brasil. O jogo valeu pela sétima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Jogando fora de casa, o Tigre saiu na frente e dominou o jogo no primeiro tempo. Mas o gol saiu já nos acréscimos. Aos 46′, Gui Vieira recebeu cruzamento vindo da esquerda, dominou e tirou do goleiro para fazer 1 a 0 RB.

O Desportivo cresceu na segunda etapa, com mais lances de ataque durante a parte final do jogo.

Mas o empate veio somente em cobrança de pênalti aos 40′ do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, a bola bateu na mão do zagueiro do Tigre e o juiz marcou lance capital. Houve muita reclamação, mas o juiz manteve a decisão.

Samuel bateu e empatou a partida.

Rio Branco volta a jogar no sábado

