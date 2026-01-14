Edital define regras para empresas patrocinarem eventos culturais de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou na sexta-feira (9) o edital de chamamento público para patrocínio de eventos culturais do ano de 2026. A iniciativa atende à Lei Federal nº 14.903/2024, à Lei Municipal nº 3.807/2016 e ao Decreto Municipal nº 6.776/2017, que regulamentam o recebimento de patrocínios para a realização de atividades, serviços e eventos públicos no Município. O chamamento vigorará até 31 de dezembro de 2026.

O edital permite que a Administração Municipal receba patrocínios de gêneros e serviços para a realização de eventos culturais, esportivos, sociais, educacionais, institucionais e de lazer, garantindo transparência, isonomia e publicidade aos patrocinadores participantes. Poderão participar do chamamento pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público ou privado, entidades da sociedade civil, associações de moradores, ONGs e sindicatos, desde que legalmente constituídos e atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Entre os eventos disponíveis para patrocínio em 2026 estão o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste, Espetáculo Via Crucis, Festival Gastronômico – Comida de Rua, Festival Literário de Santa Bárbara d’Oeste (FLISB), Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina, Santa Bárbara Rock Fest, Desfile Cívico de 7 de Setembro, Encontro de Veículos Antigos, Mostra de Teatro Cena Bárbara, Feira das Nações, Novembro Negro, Natal das Árvores, Casa do Papai Noel, além de outras ações culturais ao longo do ano.

A divulgação e publicidade dos patrocinadores ocorrerão em materiais impressos, comunicação visual, audiovisual, virtual ou radiofônica, além da possibilidade de ações promocionais e de ativação de marca nos locais dos eventos, conforme a cota de patrocínio escolhida — Apoio, Patrocínio, Apresentador, Ativação ou Media Partner.

Os interessados deverão protocolar a Intenção de Patrocínio junto à Secretaria de Cultura e Turismo, respeitando o prazo definido para cada evento. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria pelo telefone (19) 3464-9424 ou pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Balanço de 2025

A soma de investimentos da iniciativa privada e das parcerias com o Governo do Estado de São Paulo atingiu R$ 4.400.173,23, crescimento de 28,25% em relação ao ano passado. A movimentação econômica dos eventos somou R$ 4.247.369,98, alta de 41,33% na comparação com 2024. Ainda no âmbito do turismo de eventos, foram contabilizados 408 eventos realizados neste ano, apoiados ou recebidos em equipamentos culturais, praças e parques, reunindo um público rotativo de 380.610 pessoas. Para isso, somente em 2025 foram contratados 1.169 artistas, incluindo atrações de reconhecimento nacional.

Confira o calendário de eventos de 2026:

Carnaval de SBO 14, 15, 16 e 17 de fevereiro

Semana Municipal do Artesão 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de março

Espetáculo Via Crucis – 27ª edição 31 de março, 1, 2, 3, 4 e 5 de abril

Festival Gastronômico – Comida de Rua 11 e 12 de abril

Encontra Conto 23, 24, 25 e 26 de abril

Recitar – A Palavra em Verso Vivo 5, 6 e 7 de maio

Festival Raízes de Santa Bárbara – 4ª edição / Desfile de Cavaleiros e Muladeiros 30 e 31 de maio

Festival das Orquídeas – 5ª edição 13 e 14 de junho

Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste – 13ª edição 20 de junho

Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara – 27ª edição 28 de junho

Festival Literário de Santa Bárbara d’Oeste – FLISB Mês de julho

Festival Gastronômico – Edição Inverno 6 e 7 de julho

Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina – 5ª edição 25 e 26 de julho

Circuito Hip Hop 02 de agosto e 15 de novembro

Santa Bárbara Rock Fest – 9ª edição 21, 22  e 23 de agosto

Desfile Cívico 7 de setembro

Encontro de Veículos Antigos – 12ª edição 12 e 13 de setembro

Mostra de Teatro Cena Bárbara – 11ª edição 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro

Encontro de Orquestras de Violas 3 de outubro

FÉstival 17 de outubro

Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste – 34ª edição 7 e 8 de novembro

Celebração Novembro + Feira Afro Bárbara 20 de novembro

Acendimento Natal das Árvores 04 de dezembro

Abertura Casa do Papai Noel 05 de dezembro

