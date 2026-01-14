Um carro que estaria na contramão da via bateu forte e quase derrubou um poste na avenida Brasil em Americana esta quinta-feira. Leitores do NM registraram o fato em vídeo e ficaram espantados com a ousadia do (a) piloto (a) e o resultado- destruição quase total do carro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Vídeo- acidente carro na contramão

Vídeo feito por Gláucia

Grave Acidente: Quatro pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um poste na Avenida Brasil. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. Duas pessoas foram ejetadas do veículo. Todas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, segundo informações preliminares.

Leia Mais notícias da cidade e região