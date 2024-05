Ednalva do PSol faz reunião e se apresenta ao eleitor barbarense

Ela reuniu dezenas de apoiadores no último sábado e deu o start na pré-campanha.

Abaixo relato da pré-candidata professora Ednalva do PSol feita para o NM

Aos 15 anos, cheguei em Santa Bárbara D’Oeste em 1993 com minha mãe e irmãs em busca de um futuro melhor. A garra da juventude me impulsionou a trabalhar como doméstica e operária têxtil em Americana, conciliando estudo e trabalho com afinco. Na indústria têxtil, nasceu a militante sindical e a defensora dos direitos estudantis nos grêmios, UBES e UNE.



A vida exigiu uma pausa nos estudos, mas a vontade de aprender jamais se ausentou. Através da EJA e de um cursinho comunitário, o qual ajudei a construir, conquistei a tão sonhada vaga em Pedagogia na Unicamp, onde iniciei minha graduação. me aprofundei na área da Educação.

Durante o curso, participei ativamente do movimento estudantil, defendendo os direitos e interesses da comunidade universitária.

Como servidora pública, minha voz se estendeu ao movimento sindical, onde fui diretora do SindProsb por seis anos. A luta por melhores condições de trabalho e ensino sempre foi uma prioridade. Mesmo após deixar a diretoria do SindProsb, continuo filiada e engajada na luta pelos direitos dos professores. Acredito que a mudança só é possível através do diálogo, respeito, trabalho coletivo e da participação de todes.

Barbarense de coração, construí minha vida com suor, livros e ideais. Essa é apenas uma parte da minha história na cidade que me acolheu. É com essa força e dedicação que, em 2024, me comprometo a construir e fortalecer uma política diferente e coletiva com o povo barbarense. Uma política que priorize a educação, a saúde, o desenvolvimento social e a participação popular, pautada no diálogo e no respeito às diferenças.