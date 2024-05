Corinthians vence fácil (3-0) e avança na Sula

A despedida de Paulinho causou comoção geral no Corinthians

O volante, que não chegou a um acordo para renovar seu contrato, fez a última partida como jogador do time alvinegro contra o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.

Após o apito final, outros atletas do elenco alvinegro concederam entrevista e falaram sobre a saída de Paulinho. Um deles foi o meio-campista Igor Coronado, um dos destaques da vitória por 3 a 0.

Recém-chegado, ele enxerga a saída do agora ex-companheiro como uma “perda grande” e revelou como o volante de 35 anos ajudou fora das quatro linhas.

“É uma perda muito grande. Estive pouco tempo com ele, mas pude entender como ele conseguiu essa história linda no clube. Vamos ter que nos adaptar. Pessoas vem e vão, faz parte”, disse Coronado ao passar na zona mista.

“Agradecer por tudo o que ele fez aqui. Quando eu cheguei, ele me ajudou muito. Ele e o Cássio foram as pessoas que eu entrei em contato quando estava vindo, eles me ajudaram demais. Acabei ficando um mês na casa do Paulinho até conseguir a minha. São essas coisas extra-campo que esses caras sabem nos ajudar”, acrescentou.

Outro que recebeu ajuda extracampo de Paulinho foi Yuri Alberto. Em coletiva, o atacante disse que o veterano atleta o auxiliou em momentos difíceis e dedicou o triunfo ao camisa 8.

“Dedicamos essa vitória a todos os torcedores que nos acompanham e ao Paulinho, um cara que vai ficar marcado na história do Corinthians para sempre. É um baita amigo, sempre me motivou bastante e me ajudou fora dos gramados quando passei por momentos difíceis”, disse Yuri Alberto.

