Um trio de novinhos foi detido com haxixe e mais

drogas pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira. O caso foi registrado no bairro Nova Conquista e, além de haxixe, havia maconha, cocaína e dinheiro. Os rapazes tinham 17 e 20 anos (2 deles).

Abaixo a resenha divulgada pela GM de Santa Bárbara.

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 28/05/24

HORA: 22:40

LOCAL: RUA LUCIA IATARÓLA CRESPO N° 42 JD. NOVA CONQUISTA.

TRÁFICO DE DROGAS.

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou 3 individuos caminhando rapidamente em direção a um veiculo polo estacionado sendo eles A.17 anos, O.A.A.V 20 anos e K.S.B 20 anos. Ao notarem a aproximação da equipe O. Dispensou uma sacola plástica e atravessou a rua rapidamente momento em que foram abordados, submetidos a busca pessoal com O. Foi localizado R$ 300,00 no bolso de sua calça, já com K. Foi localizado R$100,00 13 porções de maconha, 8 porções de haxixe, já na sacola fora localizado:

-3 pedaços grandes de Maconha

-1 pedaço de Haxixe

-51 papelotes de cocaína

-diversas embalagens

-1 balança de precisão.

Com o auxílio da equipe de Apoio Tático 03 , indivíduos foram apresentados pelo plantão policial onde a autoridade presente após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas e dinheiro ratificando a prisão de O. por tráfico de drogas conforme Artigo 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça enquanto A. Foi ouvido e liberado para sua genitora e K. ouvido e liberado após registro da ocorrência.

APOIO TATICO 03

SUB FIRMINO

SILVA

ANDRADE

