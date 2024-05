Virginelli da saúde deixa governo Dalben

O secretário de Saúde Rafael Virginelli decidiu deixar o governo Dalben

em Sumaré com uma ‘carta surpresa’. Ele escreveu uma carta de despedida que circulou nos meios políticos da cidade e foi vista como despedida do time Dalben. Virginelli estava cotado para vir candidato a prefeito mas teria sido preterido com o time fechado do prefeito com Éder Dalben prefeito e o vereador Silvio Coltro vice.

Carta aberta do amigo Virginelli.

Olá meus queridos amigos, venho através desta carta, primeiramente agradecer ao nosso Deus porque se ate aqui chegamos foi sustentado pelas mãos dele. Agradecer por cada porta que ele nos permitiu passar e por muitas que ele fechou por saber que não era boa para nós.

Quero em especial agradecer a você meu amigo (a) que está lendo estar carta, agradecer pela recepção e pelo carinho que sempre teve comigo durante esses 6 anos.



Me pego saudosista nesse momento, porque me lembro a primeira vez que entrei no Gabinete da Saúde, um menino cheio de sonhos e com muita vontade de trabalhar e poder transformar situações de vida através do meu trabalho.

Recordo dos desafios e o quanto o seu auxilio e seu trabalho foram importantes nessa jornada, como fui abençoado com amigos que “arregaçaram” as mangas para o trabalho nas inúmeras vezes que precisamos.

Juntos enfrentamos inúmeras adversidades mas também juntos, aplaudimos muitas conquistas, algumas lembranças me causam dor e angústia, como o COVID que nos levou tantos amigos, que ceifou a vida de muitas pessoas queridas, próximas e mesmo longe de nós certamente importante para muitos outros, agradeço a Deus que mesmo em meio a essa pandemia eu não estive sozinho, sempre rodeado de pessoas que não abandonaram o barco em nenhum momento.

Peço perdão se durante essa jornada te deixei triste e se em algum momento fui rude, mas quero que saiba que tudo que fiz foi sempre pensando em acertar e fazendo o máximo que as minhas forças e condições me permitiam.

Hoje não é um dia triste, chega ao fim essa jornada, hoje me despeço com o coração alegre porque fiz o meu melhor dentro do que me foi possível, fiz o que tinha que ser feito em muitos outros momentos, fiz o que era necessário em tantos outros.

Me despeço com carinho, porque acima de tudo fiz amigos, pessoas que levarei comigo e quero que saibam que esse somente é o final dessa jornada, e não o fim.

Em especial agradeço a Família Dalben pela confiança, respeito, carinho e liberdade que me deram para que meu trabalho fosse feito da melhor forma possível. Sigo na caminhada da vida, agradecendo e pedindo a Deus que os guarde e proteja em todo tempo.

Obrigado por tudo e por tanto.

Um abraço carinhoso do amigo Virginelli

Deus abençoe!!

