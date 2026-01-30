Disputa pelo espólio de Eduardo Bolsonaro em São Paulo racha PL. Ele quer Gil Diniz, o Carteiro Reaça como seu candidato ao senado este ano. O outro nome da direita para a disputa é o deputado federal e secretário de Segurança Guilherme Derrite, que migrou para o PP.

Filho do ex-presidente enfrenta dificuldades internas para influenciar composição da chapa ao Senado. Eduardo tem batido o pé para manter Gil, que é deputado estadual, como seu nome.

No PL, a conversa é que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro prefere uma mulher.

Marco Feliciano é o mais insistente, mas sofre resistências internas por ser considerado pouco viável e “barulhento demais”.

Gil Diniz ataca ‘Centrão’

Em suas redes sociais, Reaça defendeu seu nome e atacou o Centrão- sem citar nomes:

Não me causa surpresa saber que “líderes” do centrão não gostam de mim, minha surpresa seriam se gostassem, afinal, sou Bolsonarista! Agora, os líderes do centrão precisam combinar com o povo, principalmente o povo que ama o (sic) presidente Bolsonaro.

