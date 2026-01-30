Nova Odessa inicia turma do programa “Respire Saúde” de combate ao tabagismo

Encontro de abertura acontece no dia 24 de fevereiro, às 14h, no Paço Municipal, com atendimento gratuito e multidisciplinar

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa inicia no dia 24 de fevereiro, às 14h, no auditório do Paço Municipal, uma nova turma do Programa Respire Saúde, iniciativa gratuita e multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde voltada ao combate ao tabagismo. As atividades fazem parte de uma política pública consolidada no município, que há mais de uma década oferece apoio estruturado a quem deseja parar de fumar.

O programa atende em média 30 pacientes por grupo, com a formação de duas turmas por ano e índice de sucesso entre 60% e 65%. Os encontros ocorrerem semanalmente, sempre às terças-feiras, às 14h, no Paço Municipal, com acompanhamento contínuo e sem limite máximo de vagas para os participantes.

Coordenado pelas dentistas Adriana Denadai e Patrícia Faciulli, o Respire Saúde tem duração de quatro meses e promove reuniões, palestras e atendimentos com equipe multiprofissional formada por dentistas, médicos, nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos, todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas).

Além do suporte profissional, os participantes recebem gratuitamente a medicação de apoio, incluindo cloridrato de bupropiona e adesivos de nicotina com doses decrescentes, que auxiliam no controle da abstinência durante o tratamento.

Inscrições

Os interessados devem deixar nome e telefone para contato na recepção de qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde do município. Após a inscrição, a coordenação do programa entra em contato para fornecer orientações detalhadas sobre o funcionamento dos encontros e o início das atividades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP