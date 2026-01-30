imagens de arquivo O Brasil registrou 84 mil pessoas desaparecidas em 2025. O valor representa uma média de 232 desaparecimentos por dia. No mesmo ano foram 23.919 casos de crianças e adolescentes desaparecidos.

As informações constam no painel apresentado pelo Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), que usa dados enviados pelos estados do país.

O número de mais de 20 mil ocorrências representa 66 desaparecimentos de menores de 18 anos por dia, média 8% maior que a de 2024.

Outro dado relevante é o sexo dos jovens desaparecidos.

Meninas do Brasil

O levantamento apontou que a maior parte das crianças e adolescentes que sumiram eram do sexo feminino (61% – 14.658 pessoas).

Já a outra parcela, é representada por 9.159 pessoas do sexo masculino, o que totalizou 38%. Outros 102 casos não tinham dados sobre o recorte.

