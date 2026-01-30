O depoimento do empresário dono do banco Master, Daniel Vorcaro, frustrou os adversários do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Deputados e políticos bolsonaristas insistem hoje em pedido de impeachment contra Moraes por conta do que seria sua ligação com o empresário.

Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro é um empresário de Belo Horizonte que assumiu o controle do então Banco Máxima em 2017 e o transformou no Banco Master. Ele é conhecido por um estilo de vida luxuoso e por suas conexões políticas com figuras de diferentes espectros ideológicos, de petistas a bolsonaristas.

Trajetória e Negócios: Vorcaro expandiu rapidamente os negócios do banco, focando em crédito consignado e captação de recursos via Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rentabilidades acima da média do mercado. Ele também investiu em outros setores, como o futebol (Clube Atlético Mineiro) e o mercado imobiliário de luxo.

Toffoli no ataque

Diante das polêmicas sobre o Banco Master, o ministro Dias Toffoli afirmou em nota nesta quinta-feira (29) que só irá avaliar se o caso poderá sair do Supremo Tribunal Federal (STF) quando “encerradas as investigações”.

Em comunicado com 11 tópicos, o gabinete de Toffoli reafirma que segue na relatoria do caso, o que destaca ter sido escolhido por sorteio. O texto também defende o sigilo sobre as investigações.

“Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal”, reconhece o gabinete do ministro.

Leia a íntegra da nota do Gabinete do Ministro Dias Toffoli:

1. O Ministro Dias Toffoli foi escolhido, por sorteio, para ser o relator da operação Compliance Zero no Supremo Tribunal Federal em 28 de novembro de 2025;

2. No dia 3 de dezembro de 2025, após o exame preliminar dos autos, houve a determinação, em caráter liminar, para que o processo fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, mantidas e validadas todas as medidas cautelares já deferidas, bem como o sigilo que já havia sido decretado pelo juízo de primeiro grau, a fim de evitar vazamentos que pudessem prejudicar as investigações;

3. Da análise preliminar dos documentos, o Ministro relator verificou, em 15 de dezembro de 2025, a absoluta necessidade da realização de diligências urgentes, não só para o sucesso das investigações, mas também como medida de proteção ao Sistema Financeiro Nacional e às pessoas que dele se utilizam, determinando, no prazo inicial de trinta dias, a oitiva dos principais investigados para esclarecer, em detalhes e com apresentação dos respectivos documentos, as denúncias em apuração;

4. Na mesma oportunidade, houve a determinação de oitiva dos dirigentes do Banco Central do Brasil sobre questões de sua atribuição envolvendo as atividades do Banco Master e de possíveis desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras;

5. As oitivas dos presidentes dos bancos envolvidos no caso e do diretor do Banco Central responsável pela fiscalização das instituições ocorreram no dia 30 de dezembro de 2025, inclusive com a acareação, que se mostrou necessária, entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa;

6. Após o exame do material contido nos autos e com parecer favorável do Procurador-Geral da República, foi julgada parcialmente procedente a reclamação, para reconhecer a competência da Suprema Corte a fim de supervisionar as investigações que envolvem a operação Compliance Zero, decisão contra a qual não foi apresentado recurso;

7. No curso do processo, todos os pedidos de reconhecimento de nulidades formulados pelas defesas dos investigados, inclusive por violação de prerrogativa de foro, foram rejeitados, assim como foi indeferido um pedido de composição amigável entre as partes apresentado pela defesa de Daniel Vorcaro;

8. Aberto o inquérito policial correspondente, que corre em sigilo em razão de diligências ainda em andamento, foram ouvidos alguns investigados pela autoridade policial entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2026. A autoridade policial pediu a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações por mais sessenta dias, o que foi deferido;

9. Paralelamente à operação Compliance Zero, outras operações foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, dentre as quais, uma realizada na cidade do Rio de Janeiro, que foi prontamente devolvida à primeira instância, e outra efetivada em São Paulo por determinação da Suprema Corte, trazida ao Supremo Tribunal Federal por iniciativa direta da Procuradoria-Geral da República;

10. Em todos os âmbitos, as investigações continuam a ser realizadas normalmente e de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento;

11. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal.

