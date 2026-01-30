Coral Municipal “Vozes Bárbaras” abre inscrições para novos integrantes

O Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, coro oficial de Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições abertas para novos integrantes. A iniciativa tem como objetivo promover a integração social e a difusão da cultura por meio do canto coral, reunindo pessoas de diferentes idades e experiências musicais. As atividades do grupo serão retomadas na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e para participar basta realizar a inscrição pelo site culturasbo.com/coralmunicipal.

Atualmente sob a regência do maestro Eduardo Lustosa, o coral é formado por vozes femininas e masculinas e não exige conhecimento técnico prévio em teoria musical ou técnica vocal. Os ensaios acontecem semanalmente às segundas-feiras, das 19h às 21h, no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro.

Repertório

O “Vozes Bárbaras” possui um repertório eclético, com predominância da Música Popular Brasileira, e é composto por integrantes com idades entre 16 e 80 anos, o que torna o grupo bastante diverso. Segundo o maestro Eduardo Lustosa, além da prática do canto, o grupo oferece aprendizado e vivências musicais completas. “Proporcionamos um aprendizado de técnica vocal, de conhecimento de repertório e um pouco de leitura musical também. Nossas vivências acontecem principalmente aqui na região, em encontros corais e eventos comemorativos”, explicou.

Lustosa destaca ainda a importância da participação masculina nesta nova fase de inscrições. “Esperamos, sobretudo, o maior número de homens, porque em praticamente todos os corais existe uma baixa adesão masculina. O nosso grupo tem bastante variação, e isso acaba sendo um desafio para manter o equilíbrio das vozes. Acreditamos que a chegada de novos integrantes será fundamental para fortalecer o coral”, ressaltou.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464.9424, ou ainda na página Coral Municipal “Vozes Bárbaras” no Instagram @coralvozesbarbaras.

