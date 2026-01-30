A POCO, marca líder entre os jovens entusiastas de tecnologia, lançou agora em Janeiro o POCO M8 5G e o POCO M8 Pro 5G, marcando uma grande evolução da série POCO M, trazendo recursos de entretenimento 5G inspirados nos modelos flagship, para todos os usuários. ¹

“Após nossa entrada no mercado premium com a série F8, a série POCO M está dando mais um passo ousado, com uma atualização completa, para o próximo nível”, disse Kang Lou, gerente sênior de marketing de produto e porta-voz da POCO Global. “Combinando portabilidade, audiovisual de alta qualidade, bateria de longa duração e durabilidade excepcional, a série M foi projetada para oferecer experiências de entretenimento excepcionais para usuários comuns.”

POCO M8 Pro 5G: O poder do entretenimento completo

Liderando a série POCO M8, o POCO M8 Pro 5G adota uma abordagem que prioriza o entretenimento, oferecendo grandes atualizações na bateria, tela, alto-falantes e sistema de câmera — trazendo experiências de nível flagship para o segmento de gama média.

Bateria com alta durabilidade para diversão o dia todo

O POCO M8 Pro 5G foi projetado para entretenimento ininterrupto, com grandes avanços na capacidade da bateria e na velocidade de carregamento. Ele possui uma bateria de silício-carbono de 6.500 mAh (típica), com vida útil de até 6 anos² para energia confiável e duradoura, além de suportar HyperCharge³ de 100 W, atingindo 100% em apenas 40 minutos⁴, e carregamento reverso de até 22,5 W⁵, permitindo que o dispositivo funcione como um banco de energia para acessórios essenciais, em trânsito.

Oferecendo desempenho de carregamento confiável em todos os cenários, o avançado sistema de gerenciamento de bateria POCO otimiza de forma inteligente a eficiência de carregamento nas rotinas diárias, permitindo maior duração da bateria, carregamento mais rápido e maior segurança.

Experiência audiovisual de alto nível para maior entretenimento

O POCO M8 Pro 5G oferece uma experiência de entretenimento excepcional, com tela AMOLED CrystalRes Flow de 6,83 polegadas e 1,5K para imagens ultra nítidas. Aprimorado por materiais luminosos avançados e tela Sunlight 4.0, atinge brilho máximo de 3200 nits⁶, garantindo uma visualização nítida e confortável, mesmo sob o sol. Com uma alta taxa de amostragem de toque, o dispositivo também é ultra responsivo, para um controle preciso.

Para imagens vibrantes, o POCO M8 Pro 5G suporta Dolby Vision® e HDR10+, enquanto o escurecimento PWM de alta frequência de 3840 Hz certificado pela TÜV Rheinland e o escurecimento DC reduzem o cansaço visual em sessões de visualização prolongadas.

No lado do áudio, os alto-falantes duplos 1115F oferecem som 3D rico e equilibrado, aprimorado pelo Dual Gold Hi-Res Audio e Dolby Atmos®. Um aumento de volume de 400%⁷ garante um áudio nítido e potente, mesmo ao ar livre, para que você não perca nada nem notificações importantes.

Desempenho avançado criado para diversão sem parar

O POCO M8 Pro 5G traz uma grande atualização de desempenho para a série M, lidando com tarefas exigentes com facilidade. Equipado com a plataforma móvel Snapdragon® 7s Gen 4, ele atinge uma pontuação AnTuTu de mais de 1.061.253⁸ — um aumento de 66% em relação à geração anterior⁹ — proporcionando inicialização mais rápida de aplicativos, multitarefa mais suave e jogos mais estáveis.

Pela primeira vez na série POCO M, o POCO M8 Pro 5G apresenta o sistema de resfriamento POCO IceLoop com resfriamento líquido real, melhorando a dissipação de calor para manter o desempenho máximo durante jogos prolongados e uso intensivo.

A conectividade e a inteligência também foram aprimoradas. Com o sintonizador Xiaomi Surge T1S, o POCO M8 Pro 5G oferece uma recepção de sinal mais forte e conexões mais estáveis. A comunicação offline da Xiaomi¹⁰ também estreia na série M, permitindo chamadas de voz com alcance de quilômetros sem redes celulares — ideal para ambientes ao ar livre ou com sinal fraco. Equipado com o Xiaomi HyperOS,¹¹ juntamente com o Google Gemini¹² e o Circle to Search with Google,¹³ o dispositivo permite pesquisas mais rápidas e acesso mais intuitivo às informações.

Experiência de câmera mais inteligente para os momentos do dia a dia

O POCO M8 Pro 5G eleva a fotografia cotidiana com uma câmera principal Light Fusion 800 de 50 MP totalmente atualizada e OIS de nível flagship, aumentando a entrada de luz para fotos mais nítidas, vibrantes e estáveis. A câmera frontal atualizada de 32 MP oferece videochamadas de alta qualidade, enquanto o algoritmo Ultra-Clear Portrait oferece selfies mais nítidas e naturais.

O retorno da gravação de vídeo 4K a 30fps, combinado com a tecnologia de vídeo DXG High-Dynamic Range, permite uma captura mais versátil com HDR integrado, trazendo maior clareza e detalhes mais ricos aos vídeos.

Desbloqueando novas possibilidades criativas, o POCO M8 Pro 5G apresenta um sistema de imagem mais inteligente, alimentado por ferramentas intuitivas de AI¹⁴. O AI Creativity Assistant torna a edição de fotos fácil¹⁴, enquanto o Dynamic Shots 2.0 permite a captura e edição fáceis de movimentos com suporte HDR e conversão de vídeo para fotodinâmica, trazendo resultados refinados com um toque divertido e criativo.

Confiança robusta e estilo minimalista em linha com o melhor

O POCO M8 Pro 5G apresenta um design aerodinâmico com bordas quadradas suaves. A estrutura de 8,31 mm de espessura e 205,9 g continua confortavelmente portátil¹⁵, facilitando o uso com uma mão.

O POCO M8 Pro 5G combina Corning® Gorilla® Glass Victus® 2¹⁶ com a alta durabilidade para aumentar a resistência a quedas. A Certificação de Desempenho Premium da SGS¹⁷, que abrange resistência à flexão, esmagamento e quedas, torna o dispositivo confiável. A Linha POCO também possui classificações de resistência à poeira e à água IP66, IP68, IP69 e IP69K¹⁸, enquanto a Wet Touch Technology 2.0 garante uma operação tátil suave e responsiva, mesmo em condições de humidade. Com esta proteção abrangente, o POCO M8 Pro 5G foi concebido para lidar com as aventuras do dia a dia com confiança.

POCO M8 5G: Companheiro ultraleve

O POCO M8 5G leva a portabilidade a outro nível, oferecendo um design ultraleve e fino que cabe facilmente na mão. Juntamente com recursos incríveis, incluindo uma tela adequada para luz solar, alto-falantes duplos, durabilidade excepcional e uma bateria de silício-carbono, o POCO M8 5G é o companheiro diário perfeito.

Entretenimento de nível superior com audiovisuais imersivos

O POCO M8 5G eleva o entretenimento a um novo patamar com sistema audiovisual totalmente atualizado, projetado para cativar seus sentidos. A ampla tela Flow AMOLED de 6,77 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz¹⁹ oferece experiência imersiva para streaming, jogos e navegação pelo seu conteúdo favorito. Com brilho máximo de 3200 nits⁶ e materiais luminosos atualizados, a tela permanece nítida mesmo sob luz solar direta. A ampla gama de cores DCI-P3 e a profundidade de cor de 12 bits proporcionam imagens vibrantes e realistas que realçam cada cena. Atendendo aos padrões de proteção ocular da TÜV Rheinland, a tela possui dimerização PWM de alta frequência para minimizar a fadiga ocular, garantindo uma visualização confortável durante longas sessões de entretenimento.

Complementando os visuais, os alto-falantes duplos com certificação Dolby Atmos® e Hi-Res Áudio oferecem um som rico e envolvente. O aumento de 300% no volume garante um áudio potente e claro, esteja você assistindo a filmes, transmitindo conteúdo ao vivo ou compartilhando músicas com amigos.

Design fino, construído para durar

O POCO M8 5G redefine as expectativas de design em seu segmento, com um perfil ultrafino de 7,3º. O design leve e a estrutura curva dupla complementam a estética geral do aparelho, oferecendo sensação refinada, pegada confortável e design elegante e moderno que se destaca em sua linha.

Além da aparência, o POCO M8 5G foi projetado para durar. O dispositivo passou no teste de resistência a choques e quedas da SGS²¹, passando por seis séries de rigorosos testes de qualidade. Além disso, a classificação IP66 de resistência à poeira e à água²² torna o POCO M8 5G resistente a respingos e exposição à poeira, enquanto a tecnologia Wet touch 2.0 mantém cada toque responsivo, mesmo em condições de umidade.

Desempenho aprimorado para uso contínuo

Projetado para estilos de vida modernos, o POCO M8 5G é equipado com a plataforma móvel Snapdragon® 6 Gen 3, alcançando pontuação AnTuTu de mais de 850.000²³. Ele também integra recursos avançados de AI incluindo Google Gemini¹² Circle to Search with Google¹³ e outras ferramentas inteligentes¹⁴ que tornam tudo mais fácil, desde a produtividade diária até fluxos de trabalho criativos.

Uma bateria robusta de 5520 mAh (típica) mantém você com energia durante o dia todo, enquanto o carregamento rápido de 45 W³ garante recargas rápidas. Com a solução de extensão de memória que suporta até 16 GB de RAM²⁴ e até 1 TB de armazenamento expansível²⁵, a multitarefa permanece perfeita e todo o seu conteúdo favorito fica ao seu alcance.

 

Imagens de nível superior com criatividade impulsionada por IA

Seja para capturar momentos cotidianos ou compartilhar o dia a dia, o POCO M8 5G oferece uma experiência de imagem aprimorada com sua câmera principal Light Fusion 400 de 50 MP e câmera selfie atualizada de 20 MP. O tamanho grande do sensor aumenta a qualidade e a nitidez das fotos com pouca luz, enquanto a gravação de vídeo 4K a 30 fps dá vida a cada momento com imagens nítidas e detalhadas.

Os recursos com inteligência artificial elevam ainda mais a experiência da câmera. O modo retrato aprimorado por IA captura selfies impressionantes que revelam sua verdadeira beleza, enquanto as ferramentas de edição de imagem com IA¹⁴, incluindo AI Beautify, AI Remove Reflection e AI Sky, refinam suas fotos sem esforço e potencializam sua criatividade.

A Motorola anuncia o lançamento do moto g17, smartphone desenvolvido para quem quer ter na palma das mãos, ferramentas completas para produção de conteúdo online. O modelo combina sistema de câmeras avançado, experiência audiovisual integrada e design resistente.

Motorola com Moto g17

O moto g17 traz como destaque o sensor principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP2, que assegura registros detalhados, mesmo em condições de baixa luminosidade, com suporte da tecnologia Quad Pixel e do modo Night Vision automático. Para ampliar o enquadramento, o aparelho conta com uma lente híbrida ultra-wide de 5 MP.

O smartphone tem câmera frontal de 32 MP1, apontada como a melhor da categoria3, com reprodução fiel de tons de pele e alta definição para vlogs, reels e transmissões ao vivo. E além das câmeras, o  moto g17 tem os recursos de Inteligência Artificial do Google Fotos™4, como Editor Mágico, Borracha Mágica e Ajuste Automático, que simplificam a edição diretamente no dispositivo.

O moto g17 combina estética e durabilidade. O acabamento traseiro em Vegan Leather contribui para uma pegada firme e diferenciada. Pensado para o uso cotidiano, o aparelho conta com proteção Corning® Gorilla® Glass 3 contra riscos e certificação IP645, que garante resistência à poeira e respingos de água. O recurso Smart Water Touch mantém a resposta da tela mesmo quando molhada.

A tela Full HD+ de 6,7 polegadas entrega brilho de até 1.000 nits, favorecendo a visualização em ambientes externos. O conjunto audiovisual é reforçado por alto-falantes estéreo com Dolby Atmos®, que proporcionam maior clareza sonora durante o consumo e a edição de conteúdo.

A bateria6 de 5.200 mAh oferece duração de até 44h e foi projetada para preservar mais de 80% da capacidade7 após mil ciclos de recarga. O carregador TurboPower™ de 20 W8 garante reposição ágil de energia ao longo do dia.

Equipado com o processador MediaTek Helio G81 Extreme octa-core, o moto g17 foi desenvolvido para multitarefas fluidas. A tecnologia RAM Boost Inteligente9 permite alcançar até 12 GB de RAM10 ao combinar memória11 física e virtual, mantendo diversos aplicativos ativos simultaneamente. O armazenamento interno12 está disponível em versões de 128 GB ou 256 GB, com expansão de até 1 TB via cartão microSD.

O moto g17 chega ao mercado com Android™ 15 e recursos adicionais de privacidade e personalização. A proteção de dados é reforçada pelas soluções Moto Secure e ThinkShield®, com funcionalidades como Pasta Segura e segurança em redes Wi-Fi públicas. O modelo também traz a interface Hello UX, gestos característicos da Motorola e integração com o Google Gemini™13 para assistência por Inteligência Artificial.

Disponibilidade
O moto g17 está disponível nas cores Roxo (PANTONE Evening Blue), Azul Claro (PANTONE Alaskan Blue) e Rosa (PANTONE Bordeaux), desenvolvidas em parceria com a Pantone™. O produto pode ser adquirido na Loja Online da Motorola nas versões com 128 GB por R$ 1.299 ou com 256 GB por R$ 1.499. O smartphone também está disponível nos principais varejos e operadoras do Brasil.

