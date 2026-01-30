A chuva que voltou a castigar Americana esta quinta-feira deixou como ‘vítima’ o já combalido Americana Shopping. O empreendimento, que sofreu atrasos para ser entregue e é acusado de abertura antes de ‘ficar pronto’ voltou a apresentar problemas estruturais com o temporal da quinta-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Por ser um imóvel novo, era previsto que tratasse em seu projeto de riscos trazidos pelas mudanças climáticas e chuvas mais intensas como as dos últimos dias.

Shopping sem assessoria-

Para piorar a situação, o AS rompeu com a assessora que trabalhava até o final do ano, Cássia Gargantini, agora no começo de janeiro.