A vereadora Talitha De Nadai (PDT) visitou na quarta-feira (28) a unidade básica de saúde (UBS) do Jardim Boer após receber reclamações de usuários da rede pública municipal de saúde sobre o horário reduzido de atendimento da farmácia. De acordo com a parlamentar, a visita teve como objetivo ouvir as dúvidas e dificuldades dos moradores da região em relação ao horário de funcionamento da unidade. Fala Talitha "Nosso papel é acompanhar de perto o funcionamento dos serviços públicos, ouvir os moradores e dialogar com as equipes de saúde para contribuir na busca de soluções que melhorem o atendimento à população. Em relação à falta de auxiliares já entrei em contato com o Executivo para buscar uma forma de resolver o problema", destacou Talitha. Jr Dias cobra Lei de Incentivo ao Esporte

O vereador Juninho Dias protocolou um novo requerimento na Câmara Municipal de Americana para cobrar avanços na aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte no Município. A solicitação se baseia em questionamentos já realizados e na resposta encaminhada anteriormente pelo Poder Executivo.

Com o novo requerimento, o vereador busca aprofundar a cobrança, esclarecer quais medidas efetivas já foram adotadas, se existe regulamentação em vigor, se há projetos aptos a serem beneficiados e se existe um cronograma para a efetiva operacionalização da Lei.

Segundo Juninho Dias, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta para fomentar projetos esportivos, promover inclusão social, saúde e qualidade de vida. “O esporte transforma vidas e precisa sair do papel. Nosso papel é fiscalizar, cobrar e garantir que essa política pública seja efetivamente aplicada em benefício da população”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso do mandato com o fortalecimento do esporte e o incentivo a projetos que impactem positivamente crianças, jovens e famílias do Município.