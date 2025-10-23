Pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro é arquivado. O relator Marcelo Freitas diz que “não é possível aferir a quantidade de faltas efetuadas pelo deputado”.

Lindbergh Farias, líder do governo na Câmara, afirma que Eduardo já recebeu R$ 900 mil desde que a licença dele acabou, em julho.

Alvo de ação no Supremo Tribunal Federal por articular contra o Brasil nos Estados Unidos, EBolsonaro dificilmente voltará ao país até a eleição do ano que vem.

Eduardo ok, Zambelli, não

O Ministério Público da Itália deu parecer FAVORÁVEL pela extradição de Carla Zambelli ao Brasil.

Com isso, Zambelli, que já é inelegível, condenada por porte ilegal de arma, falsidade ideológica e invasão de sistemas também caminha pra se tornar uma presidiária binacional.

