Campanha “Corte Solidário” segue nesta quinta-feira no Tivoli Shopping

Realizada pelo salão San Marthyn, iniciativa convida o público a doar cabelos que se transformam em perucas para mulheres e crianças em tratamento contra o câncer

O Tivoli Shopping segue engajado nas ações do Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, o centro de compras recebe o segundo dia da edição 2025 do “Corte Solidário”, uma iniciativa do salão San Marthyn Studio Hair, localizado em frente à Danny Cosméticos, que convida o público a transformar um gesto simples em um ato de amor e solidariedade.

Durante a ação, o corte de cabelo é gratuito, e as mechas doadas (com no mínimo 15 cm, limpas e secas) são destinadas à confecção de perucas para mulheres em tratamento contra o câncer, contribuindo para elevar a autoestima e fortalecer emocionalmente quem enfrenta a doença.

“Cada mecha representa um gesto de amor, de empatia e de apoio. É gratificante ver as pessoas mobilizadas por uma causa tão nobre. Pequenos gestos podem gerar grandes transformações na vida de quem mais precisa”, destaca Bruna Martins, uma das proprietárias do San Marthyn Studio Hair.

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, reforça o compromisso do shopping com causas sociais e campanhas que inspiram o bem. “O Outubro Rosa é um movimento de conscientização, mas também de afeto e união. O Corte Solidário é um exemplo de como podemos, juntos, impactar positivamente a vida de muitas pessoas”, afirma.

📅 Serviço

Corte Solidário – Campanha Outubro Rosa 2025

📍 Salão San Marthyn Studio Hair – em frente à Danny Cosméticos | Tivoli Shopping

📅 Quinta-feira, 23 de outubro

🕓 Das 11h às 20h

