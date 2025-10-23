A torcida do time da Cidade Jardim faz homenagem já mais vista na região. Um outdoor na entrada do bairro com a foto da equipe penta Campeã do Amador da cidade de Americana está exposto na entrada do bairro.

A placa publicitária fica entre a Rua dos Cravos com Rua das Petúnias (uma das principais entradas do bairro).

A homenagem da torcida Los Crias ao time E.C.Cidade Jardim é uma coisa inédita na região no meio do Futebol Amador.

Nota-se nas redes sociais diversos moradores tirando fotos e postando como forma de agradecimento ao clube e jogadores campeões deste ano.

Time campeão

O Esporte Clube Cidade Jardim sagrou-se como o grande campeão do Gigantão 2025, campeonato de futebol amador organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana.

A equipe conquistou o troféu da competição após vencer o Bruxela pelo placar de 2 a 0, em decisão disputada no começo do mês (dia 4), no Estádio Décio Vitta. A decisão reuniu público de aproximadamente 6 mil pessoas.

