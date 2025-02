A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, iniciou, nesta quarta-feira (5), as capacitações para profissionais de apoio das escolas, preparando as equipes para o início do novo ano letivo. Mais de 14,1 mil crianças e adolescentes voltam às aulas na rede municipal de Educação de Americana a partir de sexta-feira (7). O ano letivo de 2025 começa em 7 de fevereiro para estudantes do Ensino Fundamental e no dia 11 para as crianças da Educação Infantil.

A capacitação para cozinheiras e ajudantes de cozinha concursadas e contratadas pela empresa responsável pela preparação das refeições servidas aos estudantes acontece entre os dias 5 a 7, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito). Os grupos foram organizados de acordo com o local de trabalho.

A formação para estagiários de pedagogia e monitores escolares ocorre nos dias 5 e 6 no CIEP Prof. Octávio César Borghi (Cidade Jardim), em períodos alternados. Inspetores de alunos serão agrupados em quatro escolas e terão capacitação apresentada pelos psicólogos escolares, no dia 6.

Fala secretário de Educação

“Os profissionais de apoio são essenciais para o bom andamento da rotina escolar e, atento a isso, o prefeito Chico Sardelli convocou candidatos aprovados em concurso público para reforçar a equipe de trabalho para o ano de 2025. Nosso agradecimento aos educadores, que desempenham suas funções com comprometimento e profissionalismo, garantindo o atendimento de qualidade para os nossos alunos”, disse o secretário Vinicius Ghizini.

