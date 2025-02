Nova Odessa tem queda de 12% em casos de dengue no ano

Nova Odessa registrou 36 casos positivos de dengue neste ano e nenhum óbito. A queda foi de 12,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2024, foram 41 casos positivos, e nenhum óbito – mas a cidade teve 4 mortes pela doença ao longo do ano passado.

Mesmo com as chuvas constantes e o forte calor de 2025 até agora, as equipes do Setor de Zoonoses de Nova Odessa mantêm o trabalho diário de combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes Aegypti. Nos primeiros 36 dias do ano, choveram cerca de 480 milímetros na cidade, o equivalente a 480 litros de água por metro quadrado.

Mas mesmo com tanta chuva, as ações de combate aos vetores da doença (os mosquitos) são diárias, “com os Agentes de Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde fazendo orientações nas residências, de casa em casa, de bairro em bairro”, garantiu a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner. Também é promovida a “BCC – Busca Casa a Casa” por sintomáticos e criadouros na vizinhança dos pacientes positivados para dengue.

Nova Odessa Cidade Limpa

“E a Prefeitura já iniciou este ano fazendo a intensificação do trabalho de combate ao vetor, integrando diversas secretarias, através dos mutirões de limpeza. E nossa equipe também participa dos ‘mutirões’ junto às Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Saúde e Coden Ambiental, no âmbito da Campanha ‘Nova Odessa Cidade Limpa'”, lembrou.

A experiente profissional voltou a reforçar o apelo para que a população também faça a sua parte na guerra contra o Aedes aegypti – até porque, historicamente, entre 80% e 90% dos criadouros das larvas do mosquito são encontrados no interior dos quintais e residências particulares.

“Pedimos que a população contribua nesse apoio, não descartando possíveis criadouros de dengue, em locais inadequados e mantendo seus quintais limpos e secos, livres de qualquer material, reservatório ou superfície que possa acumular água parada, inclusive calhas”, completou Paula.

“Estamos intensificando desde janeiro os trabalhos dos Agentes e os ‘mutirões’, assim como as ações e campanhas de conscientização. Essa é uma luta de todos nós. Precisamos que todos entendam que manter as casas (e a cidade como um todo) limpas vai contribuir para melhorar a saúde de todos e reduzir os riscos e o número dos casos”, completou a diretora de Saúde do Município, Joseane Gomes.

