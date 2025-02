Servidores comissionados de pelos menos 3 secretarias de Americana estão agora em ‘compasso de espera’ após mudanças na Câmara de Vereadores- reeleitos, eleitos e não reeleitos- e no rearranjo de forças no governo. Servidores da secretaria de Cultura acionaram o alerta com a saída de Márcia Gonzaga e o sec de Educação Vinícius Ghizini acumulando a pasta.

Outra pasta que teve mudanças foi a secretaria de Obras, comandada por Adriano Camargo Neves. Lá estavam nomes ligados a vereadores não reeleitos. Já na sec de Meio Ambiente também existe o temor de trocas.

Comissionados, vereadores e governabilidade

