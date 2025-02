O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na quarta-feira (05) o serviço de limpeza e conservação do cemitério do Parque Gramado.

Segundo o parlamentar, a visita teve como objetivo garantir que a manutenção do cemitério fosse realizada de maneira adequada, proporcionando um ambiente digno e respeitoso para os familiares.

“O objetivo é não apenas manter a área limpa, mas também promover melhorias que garantam a segurança e o bem-estar da comunidade”, disse.

Fala Caetano

Durante a inspeção, o vereador conversou com os profissionais responsáveis pela limpeza, verificando o andamento dos serviços e a qualidade do trabalho. “É fundamental que o cemitério, como um local de respeito, receba a atenção necessária, tanto na limpeza quanto na infraestrutura. A visita de hoje é para reforçar nosso compromisso com a manutenção da nossa cidade e com as famílias que necessitam deste espaço”, conclui.

