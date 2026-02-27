Educação de Sumaré faz entrega antecipada de uniformes e kits

Pela primeira vez na história do município, materiais chegam às mãos dos estudantes no início do calendário letivo

A Prefeitura de Sumaré realizou nesta terça-feira (24) a entrega simbólica dos uniformes e kits escolares da rede municipal de ensino, no anfiteatro do Seminário de Nova Veneza. O ato marcou um feito inédito no município: pela primeira vez, os estudantes começam o ano letivo já com os uniformes e materiais escolares garantidos.

O evento reuniu autoridades municipais, representantes das unidades escolares e dezenas de alunos de diferentes etapas de ensino, incluindo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A ação faz parte de um cronograma que contemplará mais de 20 mil alunos matriculados nas 40 escolas da rede municipal, que atende da educação infantil ao ensino médio e EJA.

Após o ato simbólico realizado nesta terça-feira, a entrega nas demais unidades seguirá o cronograma estabelecido em cada escola. Os estudantes receberão uniformes completos, compostos por camisetas, bermudas, calças e casacos adequados para inverno, verão e meia-estação. Além disso, cada aluno terá direito a um kit escolar montado de acordo com sua etapa de ensino, com itens como lápis de cor, borracha, canetas, estojo, agenda, tinta guache e outros materiais pedagógicos.

Organização

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a entrega antecipada representa um avanço na organização da rede. “É algo inédito em Sumaré. Conseguimos garantir que os alunos iniciassem o ano já com uniforme e material em mãos graças ao empenho das equipes técnicas da Secretaria de Educação. Nosso compromisso é continuar priorizando a educação, com planejamento e responsabilidade”, afirmou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou a importância da medida para as famílias. “Quando o poder público investe e organiza a entrega no começo do ano, demonstra valorização do ensino e respeito com os estudantes, que têm um futuro promissor em mãos”, disse.

Já o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, destacou que os kits foram organizados com base em “critérios pedagógicos e estruturados por segmento de ensino, respeitando as necessidades de cada fase de aprendizagem”. Além disso, o secretário destacou a agilidade na entrega e como isso impacta no ensino. “A entrega no início do ano letivo é um fator estratégico para a rede, pois assegura que os alunos iniciem as atividades com os materiais necessários desde os primeiros dias de aula, favorecendo o planejamento pedagógico, a continuidade das práticas em sala e melhores condições para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo de todo o período escolar”.

