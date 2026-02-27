CAIXA amplia oferta de cursos para estágio no banco

A CAIXA, em parceria com a Super Estágios, publicou nova versão do edital do processo seletivo que visa a formação de cadastro de reserva para estágio nos níveis médio e superior, a partir do 2º semestre. O documento agora contempla oportunidades para os cursos superiores de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, além de Tecnologia da Informação, Arquitetura, Engenharia, Direito e Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciências Políticas).

Serão asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de amanhã, sexta-feira (27), no site da empresa parceira, onde também é possível consultar o edital retificado na íntegra.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve ter, no mínimo, 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando nível Médio e nível Médio Profissional, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Nível Superior e com frequência efetiva. Não há limite de idade para participar.

Após a inscrição, os candidatos realizarão prova online e, para as vagas de nível superior, também há a etapa de entrevista. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 500 para o nível médio e de R$ R$ 1.800 para nível superior. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 150 por mês.

Confira o calendário com as etapas da seleção:

Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site da Super Estágios.

