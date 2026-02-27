Você sabe quais são os procedimentos mais procurados no Brasil — e por quê?

Você sabe quais são os procedimentos estéticos mais procurados por estrangeiros no Brasil — e por quê?

O Brasil ocupa posição de liderança mundial em cirurgia plástica estética, com mais de 2 milhões de procedimentos realizados anualmente, segundo dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Dentro desse volume, cresce a presença de pacientes estrangeiros que escolhem o país não apenas pelo custo, mas pela reputação técnica, previsibilidade de resultados e escala profissional consolidada ao longo das últimas décadas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os procedimentos mais procurados por estrangeiros está a lipoaspiração de alta definição, técnica voltada ao refinamento do contorno corporal e à valorização da musculatura. Diferentemente da lipoaspiração tradicional, o objetivo não é apenas remover gordura, mas esculpir proporções com precisão anatômica.

“A lipoaspiração de alta definição exige leitura detalhada do corpo. O paciente internacional costuma buscar exatamente essa capacidade de escultura, algo que o Brasil desenvolveu com bastante maturidade técnica”, afirma a cirurgiã plástica Dra. Thamy Motoki (CRM-SP 203.497 | RQE 127.618), da Revion International Clinic, em São Paulo, especializada no atendimento a estrangeiros e estruturada para o turismo médico.

As cirurgias combinadas também figuram entre as mais demandadas. Procedimentos como abdominoplastia associada à lipoaspiração ou correções corporais pós-grande perda de peso são frequentemente planejados em um único tempo cirúrgico, reduzindo deslocamentos internacionais e otimizando o período de recuperação. “O paciente que vem de fora se organiza com antecedência. Ele busca resolver múltiplas queixas em uma única viagem, com planejamento pré-operatório claro e acompanhamento estruturado”, explica o cirurgião plástico Dr. Leandro Dario Faustino Dias (CRM-SP 139.079 | RQE 77.583), também da Revion International Clinic.

A harmonização facial aparece como outro procedimento recorrente, mas com uma mudança de perfil. A demanda internacional privilegia resultados naturais, com foco em sustentação e qualidade de pele, e não em transformações radicais. “O movimento atual é preservar expressão e identidade. O tratamento atua na estrutura da pele e no reposicionamento sutil dos volumes, evitando excessos”, destaca Dra. Thamy.

Mamoplastias, tanto de aumento quanto de redução, seguem como parte relevante da procura, especialmente entre pacientes europeias e latino-americanas. Já o contorno glúteo, por meio de enxerto de gordura ou técnicas associadas, mantém forte vínculo com a expertise brasileira reconhecida internacionalmente.

Para os especialistas, o diferencial brasileiro está menos associado a preço e mais à combinação entre formação técnica, volume cirúrgico e infraestrutura hospitalar. O país reúne um dos maiores contingentes de cirurgiões plásticos do mundo, fator que contribui para absorver a demanda estrangeira com padrão de segurança elevado. “O custo pode ser competitivo, mas o que realmente sustenta o fluxo internacional é confiança técnica e organização do processo cirúrgico”, afirma Dr. Leandro.

O crescimento do turismo estético no Brasil reflete um mercado que amadureceu além da imagem cultural ligada ao corpo. A busca internacional por lipoaspiração de alta definição, cirurgias combinadas, harmonização facial, mamoplastias e contorno glúteo indica que o país se consolidou como centro de expertise cirúrgica, e não apenas como destino de oportunidade financeira.

Leia + sobre saúde