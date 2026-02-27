Ações contra o tráfico de drogas prendem 3 em Santa Bárbara

Dupla é detida com drogas em adega e outro que era procurado ‘assumiu o BO’

O 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizou duas ações contra o tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste entre os dias 25 e 26 de fevereiro, resultando em três prisões, apreensão de grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, celulares e até máquinas de cartão utilizadas para a comercialização ilegal.

Na tarde de quarta-feira (25), por volta das 14h14, equipes do 1º Pelotão de Rocam/Força Tática patrulhavam a Rua Bélgica quando perceberam um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, mudou bruscamente de comportamento, levando a mão ao bolso e acelerando o passo.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que portava entorpecentes e informou ter adquirido a droga em uma adega nas proximidades. Enquanto ele permaneceu detido, outra equipe seguiu até o estabelecimento indicado. No local, policiais solicitaram documentação e pediram que os funcionários abrissem as grades para fiscalização.

Nesse momento, dois homens tentaram fugir pelos fundos, mas foram contidos. Na vistoria, foram localizadas drogas no banheiro e próximo a um freezer nos fundos do comércio. Sobre o balcão, os policiais encontraram um caderno com anotações que indicavam contabilidade do tráfico, além de dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidas: 129 porções de cocaína (0,114 kg); 89 porções de crack (0,041 kg); 43 porções de dry (0,017 kg); 100 porções e um tijolo de maconha (0,763 kg); R$ 1.120,05 em dinheiro; 3 celulares; 1 caderno com anotações; e 5 máquinas de cartão.

O usuário foi ouvido e liberado. Já dois homens, de 21 e 18 anos, permaneceram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Procurado da Justiça

Já na tarde desta quinta (26), por volta das 16h40, equipe da Operação DEJEM foi cumprir mandado de prisão na Rua Vereador Antônio Atanaz. Ao chegar ao endereço, os policiais viram uma mulher arremessando uma bolsa pela janela. Dentro dela foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando 973,6 gramas.

Pouco depois, um homem chegou ao imóvel e assumiu ser o proprietário da droga. Em consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado de prisão contra ele. O suspeito foi preso em flagrante e também teve o mandado judicial cumprido. A mulher foi ouvida e liberada.

As ocorrências foram apresentadas no plantão policial e seguem sob investigação da Polícia Civil.

