Peça “Troca ou não troca”, com Oscar Magrini, é atração gratuita em Hortolândia
Espetáculo terá apresentação domingo (1º), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos; peça integra programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O que você faria para salvar seu casamento? Essa questão é abordada com humor na peça teatral “Troca ou não troca”, com o ator Oscar Magrini. O espetáculo terá apresentação em Hortolândia, neste domingo (01/03), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, localizado na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é de 18 anos. A peça integra a programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura. A semana acontece de 01 a 08/03.
A peça”Troca ou não troca” é uma comédia que fala sobre amor, desejo e segredos que ninguém confessa em voz alta. A história gira em torno do casal Débora e Bruno, que está junto há dez anos. Ela é uma mulher prática e sobrecarregada. Ele é um ator que ainda espera sua grande chance profissional de brilhar. A relação atingiu o momento em que tudo virou rotina.
Em busca de uma solução rápida para salvar a relação, o casal recorre a Ana, uma taróloga sedutora que costuma se envolver perigosamente com seus clientes. A situação fica ainda mais complicada com a chegada de Renatão, ex-marido de Ana, um falso guru carismático que vive de dar golpes nos outros.
Com humor ácido, a peça aborda situações constrangedoras. Ao fazer rir sobre as contradições do ser humano, a peça propõe a seguinte questão ao público: até onde você iria para salvar o desejo?
Além de Oscar Magrini, o elenco conta com os atores Carla Pagani, Paula Zaneti e Fábio Villa Verde. A direção da peça é de Rogério Fabiano, e texto de Ingrid Zavarezzi. O espetáculo é da produtora Applaus Arte Y Alma, responsável por outros espetáculos como “O vendedor de sonhos”, “O homem mais inteligente da História”, “Nunca desista de seus sonhos”, “A turma da floresta viva” e “O futuro da humanidade”.
HUMOR E HISTÓRIA
Ainda no dia 01/03, a Semana Cultural de Hortolândia tem mais duas atrações. Durante o período da manhã acontece o novo projeto Cultura nos bairros. A proposta é levar atrações artístico-culturais em diferentes regiões da cidade. Na estreia, o projeto terá o espetáculo “Palco da alegria”, com os humoristas Luiz Paixão e Márcio Pial. O evento terá ainda palestra com o ex-goleiro Aranha. O projeto Cultura nos bairros será às 8h no Espaço do Bigode, localizado na Estrada Furlan, em frente ao nº 361, Jardim Novo Ângulo. A classificação indicativa é livre.
Já para quem preferir um passeio histórico, a Semana Cultural de Hortolândia tem ainda o Museu Municipal Estação Jacuba, que estará aberto para visitação no dia 01/03, das 9h às 13h. O museu fica na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco.
MÚSICA E POESIA
A programação da Semana Cultural continua no dia 02/03 com o projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor. A atração será o Coral Jovem de Hortolândia, que apresentará um repertório especial em comemoração ao Dia da Mulher. O concerto será às 7h45 no Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.
Já à noite, às 19h, acontece o tradicional sarau Parada Poética, comandado por Renan Inquérito e o DJ Viny Blanco. A convidada será a poetisa Ryane Leão. O evento será no Museu Municipal Estação Jacuba, que fica na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco. A classificação indicativa é de 16 anos
O QUE É SEMANA CULTURAL?
A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.
A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.
Semana Cultural de Março – Programação:
Projeto Cultura nos bairros, com Luiz Paixão, Marcio Pial e Aranha
Data: 01/03 (domingo)
Horário: 8h às 12h
Local: Espaço do Bigode
Endereço: Estrada do Furlan, em frente ao nº 361, Jardim Novo Ângulo
Classificação indicativa: livre
Museu de Portas Abertas
Data: 01/03 (domingo)
Horário: 9h às 13h
Local: Museu Municipal Estação Jacuba
Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco
Classificação indicativa: livre
Projeto Espetáculo teatral – Horizonte cênico, com a peça “Troca ou não troca”
Data: 01/03 (domingo)
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Classificação indicativa: 18 anos
Projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor, com Coral Jovem de Hortolândia
Data: 02/03 (segunda-feira)
Horário: 7h45
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Classificação indicativa: livre
Sarau Parada Poética, com Ryane Leão
Data: 02/03 (segunda-feira)
Horário: 19h
Local: Museu Municipal Estação Jacuba
Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco
Classificação indicativa: 16 anos
Projeto Notas de abraço
Data: 03/03 (terça-feira)
Horário: 14h
Local: CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher)
Endereço: rua José Pereira de Lira, 255, Jardim Green park
Classificação indicativa: livre
Projeto +Dança
Data: 03/03 (terça-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Classificação indicativa: 10 anos
Espetáculo Hortocity comedy, com Tatá Mendonça
Data: 04/03 (quarta-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Classificação indicativa: 16 anos
Projeto Quinta musical, com Banda Municipal de Hortolândia, Lívia Pereira e Suzy Amaral
Data: 05/03 (quinta-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Classificação indicativa: livre
Festival Vozes da MPB, com Tiago Iorc e Fernando Quesada
Data: 06/03 (sexta-feira)
Horário: 19h30 (Fernando Quesada) / 20h30 (Tiago Iorc)
Local: Centro de Eventos A Poderosa
Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel
Classificação indicativa: livre
Festival Vozes da MPB, com Chico César e Nova Banda Jovem de Hortolândia
Data: 07/03 (sábado)
Horário: 20h (Chico César e Nova Banda Jovem de Hortolândia)
Local: Centro de Eventos A Poderosa
Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel
Classificação indicativa: livre
Festival Vozes da MPB, com Maria Gadú
Data: 08/03 (domingo)
Horário: 19h50 (Maria Gadú)
Local: Centro de Eventos A Poderosa
Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel
Classificação indicativa: livre
Leia + sobre diversão e arte