Peça “Troca ou não troca”, com Oscar Magrini, é atração gratuita em Hortolândia

Espetáculo terá apresentação domingo (1º), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos; peça integra programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura

O que você faria para salvar seu casamento? Essa questão é abordada com humor na peça teatral “Troca ou não troca”, com o ator Oscar Magrini. O espetáculo terá apresentação em Hortolândia, neste domingo (01/03), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, localizado na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é de 18 anos. A peça integra a programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura. A semana acontece de 01 a 08/03.

A peça”Troca ou não troca” é uma comédia que fala sobre amor, desejo e segredos que ninguém confessa em voz alta. A história gira em torno do casal Débora e Bruno, que está junto há dez anos. Ela é uma mulher prática e sobrecarregada. Ele é um ator que ainda espera sua grande chance profissional de brilhar. A relação atingiu o momento em que tudo virou rotina.

Em busca de uma solução rápida para salvar a relação, o casal recorre a Ana, uma taróloga sedutora que costuma se envolver perigosamente com seus clientes. A situação fica ainda mais complicada com a chegada de Renatão, ex-marido de Ana, um falso guru carismático que vive de dar golpes nos outros.

Com humor ácido, a peça aborda situações constrangedoras. Ao fazer rir sobre as contradições do ser humano, a peça propõe a seguinte questão ao público: até onde você iria para salvar o desejo?

Além de Oscar Magrini, o elenco conta com os atores Carla Pagani, Paula Zaneti e Fábio Villa Verde. A direção da peça é de Rogério Fabiano, e texto de Ingrid Zavarezzi. O espetáculo é da produtora Applaus Arte Y Alma, responsável por outros espetáculos como “O vendedor de sonhos”, “O homem mais inteligente da História”, “Nunca desista de seus sonhos”, “A turma da floresta viva” e “O futuro da humanidade”.

HUMOR E HISTÓRIA

Ainda no dia 01/03, a Semana Cultural de Hortolândia tem mais duas atrações. Durante o período da manhã acontece o novo projeto Cultura nos bairros. A proposta é levar atrações artístico-culturais em diferentes regiões da cidade. Na estreia, o projeto terá o espetáculo “Palco da alegria”, com os humoristas Luiz Paixão e Márcio Pial. O evento terá ainda palestra com o ex-goleiro Aranha. O projeto Cultura nos bairros será às 8h no Espaço do Bigode, localizado na Estrada Furlan, em frente ao nº 361, Jardim Novo Ângulo. A classificação indicativa é livre.

Já para quem preferir um passeio histórico, a Semana Cultural de Hortolândia tem ainda o Museu Municipal Estação Jacuba, que estará aberto para visitação no dia 01/03, das 9h às 13h. O museu fica na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco.

MÚSICA E POESIA

A programação da Semana Cultural continua no dia 02/03 com o projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor. A atração será o Coral Jovem de Hortolândia, que apresentará um repertório especial em comemoração ao Dia da Mulher. O concerto será às 7h45 no Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.

Já à noite, às 19h, acontece o tradicional sarau Parada Poética, comandado por Renan Inquérito e o DJ Viny Blanco. A convidada será a poetisa Ryane Leão. O evento será no Museu Municipal Estação Jacuba, que fica na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco. A classificação indicativa é de 16 anos

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Semana Cultural de Março – Programação:

Projeto Cultura nos bairros, com Luiz Paixão, Marcio Pial e Aranha

Data: 01/03 (domingo)

Horário: 8h às 12h

Local: Espaço do Bigode

Endereço: Estrada do Furlan, em frente ao nº 361, Jardim Novo Ângulo

Classificação indicativa: livre

Museu de Portas Abertas

Data: 01/03 (domingo)

Horário: 9h às 13h

Local: Museu Municipal Estação Jacuba

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: livre

Projeto Espetáculo teatral – Horizonte cênico, com a peça “Troca ou não troca”

Data: 01/03 (domingo)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 18 anos

Projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor, com Coral Jovem de Hortolândia

Data: 02/03 (segunda-feira)

Horário: 7h45

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Classificação indicativa: livre

Sarau Parada Poética, com Ryane Leão

Data: 02/03 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Museu Municipal Estação Jacuba

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Notas de abraço

Data: 03/03 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher)

Endereço: rua José Pereira de Lira, 255, Jardim Green park

Classificação indicativa: livre

Projeto +Dança

Data: 03/03 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 10 anos

Espetáculo Hortocity comedy, com Tatá Mendonça

Data: 04/03 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Quinta musical, com Banda Municipal de Hortolândia, Lívia Pereira e Suzy Amaral

Data: 05/03 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

Festival Vozes da MPB, com Tiago Iorc e Fernando Quesada

Data: 06/03 (sexta-feira)

Horário: 19h30 (Fernando Quesada) / 20h30 (Tiago Iorc)

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel

Classificação indicativa: livre

Festival Vozes da MPB, com Chico César e Nova Banda Jovem de Hortolândia

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 20h (Chico César e Nova Banda Jovem de Hortolândia)

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel

Classificação indicativa: livre

Festival Vozes da MPB, com Maria Gadú

Data: 08/03 (domingo)

Horário: 19h50 (Maria Gadú)

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel

Classificação indicativa: livre

