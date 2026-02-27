A americanense Jackeline Mobilon reclama que perdeu seu carro para o guincho no começo do mês depois de ter deixado o veículo parado esperando para trocar um pneu.

A ocorrência foi registrada no meio da tarde do dia 11 de fevereiro. Às 16h30 na avenida Paschoal Ardito altura do número 1.379.

Ela se disse surpresa quando voltou ao local e encontrou viaturas da Guarda Municipal com a informação de que seu carro teria que ser guinchado.

“O carro precisaria apenas de trocar um pneu mas disseram que teria que ser levado. Eu até aceitei, mas sequer pude trazer um guincho particular. E a conta agora ficou em R$ 600 por causa de um transporte que eu nao pedi”, reclamou.

Americanense indignada

Jackeline se diz indignada porque, além dos R$ 600 para o guincho, ainda existem as diárias do pátio, valor que já está perto dos R$ 1.500.