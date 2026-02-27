Em O Drama, Zendaya e Robert Pattinson lidam com segredo à beira do altar

O DRAMA (“The Drama“), novo filme produzido pela A24 e distribuído pela Diamond Films, traz uma premissa instigante: o que você faria se descobrisse, às vésperas do seu casamento, a pior coisa que a pessoa com quem você vai se casar já fez? É isso o que acontece com Charlie, personagem de Robert Pattinson (“Batman” e “Morra, Amor“), e Emma, interpretada por Zendaya (“Rivais’ e ‘Duna”), no filme do diretor Kristoffer Borgli (“Doente de Mim Mesma” e “O Homem dos Sonhos”). Apaixonado, o casal está se preparando para o momento mais feliz de suas vidas quando uma brincadeira traz à tona uma revelação sobre o passado de Emma que faz Charlie se questionar o quanto ele realmente conhece a pessoa com quem vai se casar. Entre momentos felizes do relacionamento e tensões desencadeadas pelo segredo, o filme propõe a discussão sobre até onde as pessoas conhecem quem está ao seu lado e o que pode – ou não – ser superado.