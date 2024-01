Efetivados: cerca de 22% dos contratados no final de ano

Efetivados- O cenário econômico brasileiro para o início de 2024 traz perspectivas

animadoras para o mercado de trabalho, especialmente para aqueles que foram contratados temporariamente durante o período natalino.

Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), a estimativa é de que aproximadamente 22% dos trabalhadores temporários mantenham seus empregos de forma efetiva, superando os 20% registrados no ano anterior. Esse dado indica uma possível recuperação econômica e um aumento na confiança das empresas em manter sua força de trabalho.

LEIA + NOTÍCIAS

O otimismo é respaldado pelo contexto atual da taxa de desemprego, que atingiu o menor patamar desde fevereiro de 2015, marcando 7,5%. Essa redução é um indicativo de estabilidade econômica e abre espaço para a efetivação de trabalhadores temporários, tornando 2024 potencialmente um ano promissor para o emprego no Brasil.

De acordo com os dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC) para janeiro, a situação apresenta melhorias significativas em comparação com o ano anterior. A expectativa é que 3.497 pessoas sejam admitidas, revertendo o saldo negativo de 5.195 pessoas registrado em 2023. Este último número representa um cenário em que houve mais desligamentos do que efetivações, realçando a mudança positiva no mercado de trabalho para o novo ano.

Diante desse panorama favorável, é crucial que os colaboradores estejam atentos a estratégias que possam garantir sua permanência nos empregos conquistados durante o período temporário. André Minucci, mentor de empresários, compartilha algumas dicas valiosas para os trabalhadores que buscam consolidar sua posição no mercado de trabalho.

1. Demonstre Proatividade e Engajamento: Mostre interesse pelo trabalho e pela empresa. Seja proativo na busca por novas tarefas e demonstre disposição para colaborar em projetos extras. O engajamento e a vontade de contribuir positivamente para o ambiente de trabalho podem fazer a diferença na decisão de efetivar um colaborador.

2. Adquira Novas Habilidades: Invista em seu desenvolvimento profissional adquirindo novas habilidades como: participar de um treinamento de inteligência emocional, seja por meio de cursos ou esteja aberto a treinamentos oferecidos pela empresa e busque capacitação externa. Quanto mais habilidades você acumular, maior será seu valor para a organização.

3. Construa Relacionamentos Positivos: Crie laços sólidos com colegas de trabalho e superiores. Um ambiente de trabalho harmonioso e relações positivas contribuem para um clima organizacional saudável. Seja colaborativo e construa uma reputação de confiabilidade e bom relacionamento interpessoal.

4. Esteja Aberto ao Feedback: Demonstre disposição para aprender e crescer, solicitando feedback regularmente. Esteja aberto a críticas construtivas e utilize-as como ferramentas para aprimorar seu desempenho. A capacidade de se adaptar e melhorar é altamente valorizada pelas empresas.

5. Mantenha um Foco Constante na Qualidade do Trabalho: Independentemente da natureza temporária ou efetiva do emprego, mantenha um padrão elevado de qualidade em suas atividades. A consistência na entrega de resultados positivos é um indicativo de profissionalismo e comprometimento.

Em resumo, o cenário promissor para a efetivação de temporários no início de 2024 cria uma oportunidade única para os trabalhadores consolidarem suas posições no mercado de trabalho. Seguir dicas fundamentais, como demonstrar proatividade, adquirir novas habilidades e construir relacionamentos positivos, pode ser a chave para transformar uma oportunidade temporária em uma carreira sólida e duradoura.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP