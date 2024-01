No verão, a sensação de aplicar um protetor solar com FPS traz a falsa ideia de segurança contra os raios prejudiciais do sol. No entanto, a médica especializada em dermatologia, Dra. Fernanda Cassain, alerta para o efeito paradoxal do uso inadequado do protetor solar, onde a percepção equivocada pode resultar em consequências prejudiciais para a saúde da pele.

A questão principal reside na crença errônea de que o uso do protetor solar é uma licença para se expor ao sol de maneira prolongada. Estudos recentes, como o realizado pelo Biobank do Reino Unido, indicam uma associação entre o uso frequente de protetor solar e um risco dobrado de desenvolver câncer de pele. Isso ocorre porque, em situações de exposição solar mais intensa, as pessoas tendem a usar o protetor solar de maneira insuficiente, seja em quantidade ou na frequência adequada.

Um dos problemas identificados pela Dra. Fernanda é a subestimação da quantidade necessária de protetor solar e a exposição prolongada ao sol após a aplicação, resultando em uma falsa sensação de segurança. Adicionalmente, muitas pessoas ignoram a importância de evitar a exposição solar nos horários de pico, entre às 10h e às 16h.

Em resumo, o paradoxo do protetor solar destaca dois problemas cruciais: a aplicação inadequada do produto e a exposição prolongada ao sol, sem considerar que nenhum protetor solar oferece proteção total.

Perspectivas do Paradoxo

Proteção vs. Exposição:

O uso de protetor solar é vital para proteger a pele dos danos causados pelos raios UV, reduzindo o risco de queimaduras solares, envelhecimento precoce e câncer de pele. Contudo, o uso inadequado pode levar a uma exposição prolongada ao sol, aumentando os riscos para a saúde.

Componentes Químicos:

Protetores solares tradicionais, conhecidos como protetores químicos, contêm ingredientes que podem ser prejudiciais ao ambiente marinho, especialmente aos corais. O uso consciente do protetor solar torna-se não apenas uma questão de saúde pessoal, mas também ambiental.

Para abordar esse paradoxo, a Dra. Fernanda Cassain destaca a importância de seguir as orientações de especialistas em saúde pública e dermatologistas. Isso inclui a aplicação regular de protetor solar com FPS adequado, procurar sombra e utilizar roupas de proteção em áreas muito ensolaradas. Além disso, há uma crescente conscientização sobre o uso de protetores solares mais sustentáveis, sem ingredientes químicos prejudiciais ao meio ambiente.

Dicas Essenciais para Aplicação de Protetor Solar

Antecipe-se: Aplique o protetor solar pelo menos 15-20 minutos antes da exposição ao sol.

Reaplique regularmente: Reaplique após entrar em contato com água, após atividades que causem transpiração e a cada duas horas após a aplicação inicial.

Ao seguir essas diretrizes, podemos desfrutar do sol com responsabilidade, garantindo a saúde da pele e contribuindo para a preservação do meio ambiente. O uso consciente do protetor solar é a chave para uma temporada de verão segura e sustentável.