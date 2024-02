Eleições 2024: interessados já podem se inscrever para mesário em Nova Odessa

O Juízo da 292ª Zona Eleitoral de Nova Odessa, um órgão do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), está convidando os moradores da cidade interessados para se inscreverem como mesários voluntários nas Eleições Municipais deste ano, que ocorrem no dia 06 de outubro. Podem participar eleitores e eleitoras maiores de 18 anos, cujos títulos estejam em situação regular.

Em comunicado, a Justiça Eleitoral solicita “o apoio indispensável de mesárias e mesários para que todas as pessoas possam exercer o direito e o dever democrático do voto no dia de eleição”.

Para tanto, o órgão da Justiça Eleitoral elenca alguns benefícios deste trabalho, que ajuda cerca de 45 mil novaodessenses a praticarem seu direito à cidadania. Entre as vantagens de ser um voluntário da Justiça Eleitoral, o participante ganha dois dias de folga para cada dia trabalhado como mesário, dois dias de folga para cada dia de treinamento oferecido pelo órgão, além de auxílio-alimentação para o dia da eleição.

O mesário também recebe certificado dos serviços prestados à Justiça Eleitoral, tem vantagem de desempate em concursos públicos (se previsto em edital), tem isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, dependendo da regulamentação da instituição, e pode utilizar as horas trabalhadas para atividades complementares em faculdades.

Para se inscrever como mesária ou mesário voluntário, basta preencher o formulário eletrônico de cadastramento disponível no Canal do Mesário do TRE-São Paulo (https://www.tre-sp.jus.br/servicos-eleitorais/mesarios/ficha-de-inscricao), ou se cadastrar pelo aplicativo e-Título.

Se preferir, o interessado pode comparecer ao Cartório Eleitoral para atendimento presencial, que fica na Rua Valdemar Ignowski, nº 62/66, no Bosque dos Cedros (em frente ao HMNO – Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa).